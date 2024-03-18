Mantan Istri Sebut Kurnia Meiga Sempat Berbohong Pada Dokter yang Dikirim Erick Thohir

Mantan istri sebut Kurnia Meiga bohong pada dokter yang dikirim Erick Thohir (Foto: YouTube Curhat Bang Denny Sumargo)

JAKARTA - Azhiera Adzka Fathir, mantan istri dari Kurnia Meiga membuat sebuah pengakuan mengejutkan terkait kondisi dari mantan kiper Timnas Indonesia. Dikutip dari akun YouTube Uya Kuya TV, wanita yang akrab disapa Azizah itu menyebut jika Meiga sempat berbohong pada dokter yang dikirim Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Mei 2023.

Dalam kesempatan itu, Meiga disebut tidak mengakui apabila alkohol yang dikonsumsinya menjadi salah satu penyebab dirinya kehilangan penglihatan.

"Terakhir itu sama dokternya Pak Erick (Thohir) kan aku nemenin ya. Bukan dokter malahan tapi Profesor Mata. Langsung ditanya Mas Meiga minum Alkohol? Dia jawabnya nggak minum," ujar Azizah dalam Youtube Uya Kuya.

"Padahal dokter paham kan nggak mungkin bisa dibohongi," sambungnya.

Mantan istri sebut Kurnia Meiga bohong pada dokter yang dikirim Erick Thohir (Foto: Instagram)

Azizah sendiri mengatakan bahwa Meiga kerap kali mengelak saat diberi penjelasan bahwa sakit yang dialaminya itu lantaran pengaruh dari alkohol. Sebab sejak awal Meiga mengatakan bahwa ia tak pertan mengkonsumsi alkohol.

"Dokter memberi penjelasan kalau ada syaraf yang sudah terkontaminasi alkohol. Tapi dia (Meiga) bilangnya nggak minum alkohol," beber Azizah.

"Dokter bilang ini susah disembuhkan di manapun, karena yang kena sudah syaraf," tambahnya.

Sementara itu, sebagai mantan istri, Azizah sendiri mengetahui seberapa sering Meiga mengkonsumsi alkohol. Bahkan sang mantan suami juga sempat mabuk saat tengah berada di kediaman mertuanya. Bahkan sampai diusir dari rumah.