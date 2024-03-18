Patricia Gouw Perdana Main Series Komedi Lewat Arab Maklum 2

JAKARTA – Model Patricia Gouw menjadi salah satu cast yang meramaikan original series Vision+, Arab Maklum 2. Dia akan berperan sebagai Patricia, perempuan yang dikenal cerewet dan rese.

Karakter ini akan membawa angin segar dalam series ini karena tingkahnya yang menyebalkan, namun kocak. Interaksi Patricia dengan karakter Chandra dan Aseng dalam series ini dipastikan akan mengocok perut Anda.

Pasalnya, Patricia yang cerewet sering membuat Chandra kewalahan. Penampilan energik dan natural Patricia Gouw dalam Arab Maklum 2 bisa Anda tonton secara streaming di Vision+, mulai April mendatang.

Dalam series ini, model 33 tahun tersebut beradu akting dengan sederet aktor ternama lainnya dalam series ini, dari Dhawiya Sukaesih, Usama Harbatah, Rachel Patricia, Avi Basalamah, hingga Aci Resti.

