HOME CELEBRITY TV SCOOP

Patricia Gouw Perdana Main Series Komedi Lewat Arab Maklum 2

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |12:06 WIB
Patricia Gouw Perdana Main Series Komedi Lewat <i>Arab Maklum 2</i>
Patricia Gouw perdana main series komedi lewat Arab Maklum 2. (Foto: Instagram/@patriciagouw)
A
A
A

 

JAKARTA – Model Patricia Gouw menjadi salah satu cast yang meramaikan original series Vision+Arab Maklum 2. Dia akan berperan sebagai Patricia, perempuan yang dikenal cerewet dan rese.

Karakter ini akan membawa angin segar dalam series ini karena tingkahnya yang menyebalkan, namun kocak. Interaksi Patricia dengan karakter Chandra dan Aseng dalam series ini dipastikan akan mengocok perut Anda.

Pasalnya, Patricia yang cerewet sering membuat Chandra kewalahan. Penampilan energik dan natural Patricia Gouw dalam Arab Maklum 2 bisa Anda tonton secara streaming di Vision+, mulai April mendatang.  

Dalam series ini, model 33 tahun tersebut beradu akting dengan sederet aktor ternama lainnya dalam series ini, dari Dhawiya Sukaesih, Usama Harbatah, Rachel Patricia, Avi Basalamah, hingga Aci Resti.

Patricia Gouw perdana main series komedi lewat Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)

Sebelum tayang, pastikan telah mengunduh Vision+ lewat Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id. Ikuti informasi terkini tentang platform ini dengan mengikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Informasi lebih lanjut tentang Vision+ dapat menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

