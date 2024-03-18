Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Agak Laen Siap Go Internasional, Bakal Tayang di 13 Bioskop Amerika Serikat

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |18:35 WIB
Film Agak Laen Siap Go Internasional, Bakal Tayang di 13 Bioskop Amerika Serikat
Film Agak Laen akan tayang di 13 bioskop Amerika Serikat (Foto: Instagram/imajinari.id)
A
A
A

JAKARTAFilm Agak Laen akan mulai go internasional. Rencananya, film arahan sutradara Muhadkly Acho ini akan tayang di 13 bioskop di Amerika Serikat.

Film yang dibintangi kuartet Agak Laen yakni Dion Rajagukguk, Oki Rengga, Indra Jegel, Boris Bokir ini disebut akan mulai tayang di Amerika pada 22 Maret mendatang. Sebelumnya, film arahan rumah produksi Imajinari ini sudah tayang di Malaysia, Brunei, dan Singapura.  

Kabar ini pertama kali diketahui dari unggahan sang produser, Ernest Prakasa yang juga membagikan informasi soal lokasi ke-13 bioskop yang menayangkan film bergenre horor komedi ini.

"Apa sih ini sok keren banget," tulis Ernest Prakasa dikutip dari unggahan akun Instagramnya @ernestprakasa, Senin (18/3/2024).

Film Agak Laen

Film Agak Laen akan tayang di 13 bioskop Amerika Serikat (Foto: Instagram/okirengga33)

 

Menariknya, para pemain Agak Laen mengaku belum mengetahui kabar bahagia ini.

Bene Dion pun membongkar isi chat grup tim Agak Laen dimana dirinya mempertanyakan kebenaran informasi soal penayangan film Agak Laen di Amerika. Dipa yang merupakan produser dari film itu pun membenarkan informasi tersebut.

"JUJUR KAMI TIM AGAK LAEN GA TAU FILM INI BAKAL TAYANG DI AMERIKA. MALAH TAU DARI SOSMED," bunyi cuitan akun X @bene_dion.

Kuartet Agak Laen lainnya yakni Indra Jegel dan Oki Rengga pun ikut merasa bangga dan terharu. Namun seperti biasanya, mereka tetap saja melempar candaan dengan menandai akun aktor-aktor hollywood Chris Evans dan Jason statham.

"Capt kabari kawan-kawan di sana ya," tulis Indra Jegel sembari menandai akun Chris Evans.

"Issssh makin ga masuk diakal. Amerika dia woi, Allahu akbar. kelen yang di Amerika boleh lah nonton ya, ada itu di beberapa Theatre, mention kelen bang Jason statham ya, bilang suruh nonton. Ada adek adekan dia main pilem," tulis Oki Rengga dikutip dari unggahan akun @okirengga33.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement