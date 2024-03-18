Film Agak Laen Siap Go Internasional, Bakal Tayang di 13 Bioskop Amerika Serikat

Film Agak Laen akan tayang di 13 bioskop Amerika Serikat (Foto: Instagram/imajinari.id)

JAKARTA - Film Agak Laen akan mulai go internasional. Rencananya, film arahan sutradara Muhadkly Acho ini akan tayang di 13 bioskop di Amerika Serikat.

Film yang dibintangi kuartet Agak Laen yakni Dion Rajagukguk, Oki Rengga, Indra Jegel, Boris Bokir ini disebut akan mulai tayang di Amerika pada 22 Maret mendatang. Sebelumnya, film arahan rumah produksi Imajinari ini sudah tayang di Malaysia, Brunei, dan Singapura.

Kabar ini pertama kali diketahui dari unggahan sang produser, Ernest Prakasa yang juga membagikan informasi soal lokasi ke-13 bioskop yang menayangkan film bergenre horor komedi ini.

"Apa sih ini sok keren banget," tulis Ernest Prakasa dikutip dari unggahan akun Instagramnya @ernestprakasa, Senin (18/3/2024).

Film Agak Laen akan tayang di 13 bioskop Amerika Serikat (Foto: Instagram/okirengga33)

Menariknya, para pemain Agak Laen mengaku belum mengetahui kabar bahagia ini.

Bene Dion pun membongkar isi chat grup tim Agak Laen dimana dirinya mempertanyakan kebenaran informasi soal penayangan film Agak Laen di Amerika. Dipa yang merupakan produser dari film itu pun membenarkan informasi tersebut.

"JUJUR KAMI TIM AGAK LAEN GA TAU FILM INI BAKAL TAYANG DI AMERIKA. MALAH TAU DARI SOSMED," bunyi cuitan akun X @bene_dion.

BACA JUGA: Agak Laen Disorot Media Asing Usai Didapuk Jadi Film Kedua Terlaris di Indonesia

Kuartet Agak Laen lainnya yakni Indra Jegel dan Oki Rengga pun ikut merasa bangga dan terharu. Namun seperti biasanya, mereka tetap saja melempar candaan dengan menandai akun aktor-aktor hollywood Chris Evans dan Jason statham.

"Capt kabari kawan-kawan di sana ya," tulis Indra Jegel sembari menandai akun Chris Evans.

"Issssh makin ga masuk diakal. Amerika dia woi, Allahu akbar. kelen yang di Amerika boleh lah nonton ya, ada itu di beberapa Theatre, mention kelen bang Jason statham ya, bilang suruh nonton. Ada adek adekan dia main pilem," tulis Oki Rengga dikutip dari unggahan akun @okirengga33.