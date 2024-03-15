Serial Arab Maklum 2 Tayang April, Vision+ Gelar Meet and Greet Bareng Cast

Ikuti meet and greet bersama cast Arab Maklum 2 di The Park Sawangan, Depok, pada 17 Maret 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Jelang penayangan Arab Maklum 2 pada April mendatang, Vision+ akan menggelar meet and greet dengan para cast series tersebut di The Park Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada 17 Maret 2024, pukul 14.50 WIB.

Dalam acara yang digelar gratis tersebut, penggemar bisa bertemu langsung dengan pemain Arab Maklum 2, dari Dawiyah Zaida, Avi Basalamah, Rachel Patricia, Usamah Harbatah, hingga Ananta Rispo.

Mengusung genre drama komedi, Arab Maklum 2 bertutur tentang pengalaman liburan keluarga Arab di Bali. Akan ada banyak kelucuan dan kehangatan dalam interaksi keluarga Arab dengan budaya Bali.

Serial ini menampilkan adegan-adegan komedi yang intens, karakter kuat, kontradiksi antarkarakter, hingga pemahaman tentang budaya. Karena itu, jangan lewatkan meet and greet Arab Maklum 2 di The Park Sawangan, pada 17 Maret 2024.