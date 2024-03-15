Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serial Arab Maklum 2 Tayang April, Vision+ Gelar Meet and Greet Bareng Cast

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |13:15 WIB
Serial <i>Arab Maklum 2</i> Tayang April, Vision+ Gelar Meet and Greet Bareng <i>Cast</i>
Ikuti meet and greet bersama cast Arab Maklum 2 di The Park Sawangan, Depok, pada 17 Maret 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Jelang penayangan Arab Maklum 2 pada April mendatang, Vision+ akan menggelar meet and greet dengan para cast series tersebut di The Park Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada 17 Maret 2024, pukul 14.50 WIB. 

Dalam acara yang digelar gratis tersebut, penggemar bisa bertemu langsung dengan pemain Arab Maklum 2, dari Dawiyah Zaida, Avi Basalamah, Rachel Patricia, Usamah Harbatah, hingga Ananta Rispo.

Mengusung genre drama komedi, Arab Maklum 2 bertutur tentang pengalaman liburan keluarga Arab di Bali. Akan ada banyak kelucuan dan kehangatan dalam interaksi keluarga Arab dengan budaya Bali. 

Serial ini menampilkan adegan-adegan komedi yang intens, karakter kuat, kontradiksi antarkarakter, hingga pemahaman tentang budaya. Karena itu, jangan lewatkan meet and greet Arab Maklum 2 di The Park Sawangan, pada 17 Maret 2024. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement