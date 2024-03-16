Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

4 Fakta Unik Series Arab Maklum 2, Petualangan Keluarga Arab yang Gokil

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |18:08 WIB
4 Fakta Unik Series <i>Arab Maklum 2</i>, Petualangan Keluarga Arab yang Gokil
Fakta unik series Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Series Arab Maklum 2 siap mengocok perut Anda dengan cerita dan petualangan barunya yang lebih seru dan menghibur. Series ini akan memulai debutnya di Vision+, pada April mendatang. 

Mengusung genre drama komedi, series ini diproduksi oleh Cameo Production dengan total delapan episode. Bersetting di Bali, series ini menyuguhkan berbagai fakta unik sebagai berikut: 

1.Pertemuan Dua Budaya

Series Arab Maklum 2 menyuguhkan kisah perpaduan budaya antara Arab dan Bali. Interaksi antarbudaya tersebut akan menghadirkan berbagai cerita lucu dan tak terduga lewat plot yang ciamik. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
