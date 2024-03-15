6 Pemain Baru Arab Maklum 2, dari Komika Lucu hingga Influencer Cantik

JAKARTA - Vision+ akan melanjutkan kesuksesan series Arab Maklum dengan menayangkan musim keduanya. Kali ini, ada sederet pemain baru yang akan memberikan warna dan nuansa berbeda dalam series ini.

Berikut beberapa cast baru yang aktingnya layak Anda tunggu dalam series yang akan tayang pada April mendatang.

1.Lia Waode

Lia Waode memerankan karakter Meira, seorang pemilik villa di Bali. Meira adalah teman lama Umi Laela yang sudah lama tak bertemu. Karakter Meira yang kocak dan ceplas-ceplos akan membawa humor segar dalam Arab Maklum 2.

2.Edric Tjandra

Presenter kocak ini akan berperan sebagai Chandra, pebisnis ambisius yang bersaing dengan Koh Aseng. Menariknya, dia justru bertemu dengan musuh bebuyutannya di Bali.