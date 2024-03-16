Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan di Mojokerto, Hanya di iNews

MOJOKERTO - Program Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan digelar sore ini, Sabtu (16/03/2024) dari Lapangan Raden Wijaya Surodinawan Mojokerto. Dipandu oleh David Chalik dan Inara Rusli akan menghadirkan sejumlah bintang tamu ternama tanah air.

Acara konser ngabuburit akan berlangsung pukul 15.30 WIB yang akan diisi oleh penampilan spesial dari Tri Suaka, Jihan Audy, Chef Kiki MCI 11, Ustadz Munawir Ngacir dan Ustadz Jumharudin. Dilanjutkan Acara Tabligh Akbar pada pukul 22.00 WIB akan diramaikan dengan penampilan spesial dari Sabyan, Syubbanul Muslimin, Gus Hafidz Hakim dan Ustadz Taufiqurrahman.

Tak hanya memeriahkan kota Mojokerto, Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan juga akan diselenggarakan di tiga kota besar lainnya yakni, Kudus, Bekasi dan Tangerang bersama para bintang tamu ternama tanah air.

Jangan lewatkan juga serangkaian program menarik Nikmatnya Ramadan di iNews seperti, “Ramadan Story”, “Omar Bin Khattab”, “Cahaya Hati Spesial Ramadan”, "Kultum Nikmatnya Ramadan" dan “iMovie Spesial Ramadan”