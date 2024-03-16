Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan di Mojokerto, Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |14:01 WIB
Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan di Mojokerto, Hanya di iNews
Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan (Foto: Inews)
A
A
A

MOJOKERTO - Program Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan digelar sore ini, Sabtu (16/03/2024) dari Lapangan Raden Wijaya Surodinawan Mojokerto. Dipandu oleh David Chalik dan Inara Rusli akan menghadirkan sejumlah bintang tamu ternama tanah air.

Acara konser ngabuburit akan berlangsung pukul 15.30 WIB yang akan diisi oleh penampilan spesial dari Tri Suaka, Jihan Audy, Chef Kiki MCI 11, Ustadz Munawir Ngacir dan Ustadz Jumharudin. Dilanjutkan Acara Tabligh Akbar pada pukul 22.00 WIB akan diramaikan dengan penampilan spesial dari Sabyan, Syubbanul Muslimin, Gus Hafidz Hakim dan Ustadz Taufiqurrahman.

Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan di Mojokerto, Hanya di iNews

Tak hanya memeriahkan kota Mojokerto, Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan juga akan diselenggarakan di tiga kota besar lainnya yakni, Kudus, Bekasi dan Tangerang bersama para bintang tamu ternama tanah air.

 Jangan lewatkan juga serangkaian program menarik Nikmatnya Ramadan di iNews seperti, “Ramadan Story”, “Omar Bin Khattab”, “Cahaya Hati Spesial Ramadan”, "Kultum Nikmatnya Ramadan" dan “iMovie Spesial Ramadan”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/598/3142455/dia_2025-VDKs_large.jpeg
Saksikan Malam Puncak Digital Innovations Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141435/dia_2025-LESY_large.jpg
Dukung dan Vote Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140833/digital_innovations_awards_2025-RdrW_large.jpeg
Dukung dan Vote Para Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065206/interupsi-zqRJ_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “ADU TIMSES DEMI SATU PUTARAN” bersama Anisha Dasuki,  Chico Hakim, Rian Ernest, Pukul 20.30 WIB Live hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062087/pilkada_artis-HUlX_large.jpeg
Jangan Lewatkan Malam Ini di INTERUPSI “Artis ‘Nyalon’ Pilkada, Bisa Apa?” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ronal Surapradja, Gitalis Dwi Natarina dan Narasumber Kredibel La
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/598/3032993/viral_pegi_setiawan_mendadak_jadi_presenter_the_prime_show_inews-VOCI_large.jpg
Viral Pegi Setiawan Mendadak Jadi Presenter The Prime Show iNews
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement