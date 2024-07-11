Viral Pegi Setiawan Mendadak Jadi Presenter The Prime Show iNews

JAKARTA - Kabar Pegi Setiawan bebas menjadi salah satu topik hangat saat ini. Menariknya, usai bebas, Pegi Setiawan mendadak menjadi presenter di iNews.

Tentunya itu tidak betulan. Ya, momen Pegi Setiawan menjadi presenter di iNews hanya bagian dari acara The Prime Show, yang mana acara itu diketahui menjadi salah satu bagian penting dari kebebasan Pegi Setiawan.

Viral Pegi Setiawan Mendadak Jadi Presenter The Prime Show iNews

Video Pegi Setiawan di The Prime Show iNews TV pun mendadak viral di X. Akun @tvindonesiawkwk membagikan ulang momen tersebut dan kini sudah ditonton lebih dari 328,3 ribu netizen.

"Pegi Setiawan bebas, langsung jadi pembawa acara bjir," tulis akun X itu di keterangan video viralnya, dikutip MNC Portal, Kamis (11/7/2024).

Apa yang disampaikan Pegi di The Prime Show iNews?

"Halo pemirsa, saya Pegi Setiawan. Saya ditahan di Polda Jawa Barat sejak tanggal 21 Mei lalu. Saya sempat mendekam di penjara selama 49 hari, kini saya sudah bebas," katanya di awal.

Lalu, ia menambahkan, "Hari ini, 10 Juli 2024, saya membuka acara The Prime Show bersama Abraham Silaban."

Aksi tersebut, kata Pegi, adalah bentuk apresiasi dia, pun sebagai ucapan terima kasih kepada teman-teman media, termasuk program The Prime Show iNews.

"Program The Prime Show menelusuri langsung jejak kasus saya di Cirebon hingga kasus ini terang benderang," tambahnya.