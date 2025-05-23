Dukung dan Vote Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025

JAKARTA - Ajang Digital Innovations Awards (DIA) 2025 kembali hadir di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi tertinggi bagi inovasi digital kreatif yang berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia yang diberikan kepada individu, perusahaan, lembaga, serta instansi pemerintah.

Tahun ini Digital Innovation Award 2025 menghadirkan sejumlah Favorite Kategori yang dipilih langsung oleh masyarakat by vote. Tiga kategori utama dalam Digital Innovation Awards di antaranya, Pertama kategori KREATOR SOSIAL MEDIA PALING INOVATIF dengan para nominasi Raffi Ahmad (Jajarans Youtube), Atta Halilintar (Gerebek Rumah Youtube), Raditya Dika (PORD Youtube), Jerome Polin (Vlog Mantappu Youtube) dan Reza Arap (Marapthon Youtube).

Digital Innovations Awards 2025

Kategori PERSONA DIGITAL TERFAVORIT dengan para nominasi, Fadil Jaidi, Tasya Farasya, David Brendi, Ria Sw Dan Mister Aloy. Kategori KREATOR KONTEN SOSIAL PALING BERDAMPAK, dengan para Nominasinya, Irfan Hakim (deHakims channel), Pandawara (pandawaragroup), Kalaweit Family (Chanee Kalaweit Indonesia dan Andrew Kalaweit) Dan Bobon Santoso (Bobon Santoso).

Ayo dukung dan vote inovator favoritmu melalui aplikasi RCTI Plus dan Instagram @Officialinewstv. Dan saksikan Digital Innovations Awards 2025, Rabu, 28 Mei pukul 21.00 WIB, hanya di iNews.

(aln)