Dukung dan Vote Para Nominasi Favoritmu di Ajang Bergengsi Digital Innovation Awards 2025

JAKARTA - Ajang penghargaan Digital Innovations Awards (DIA) 2025 kembali digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta. Acara ini merupakan penghargaan tertinggi Inovasi digital kreatif bagi pembangunan di Indonesia yang diberikan kepada individu, perusahaan, lembaga dan instansi pemerintahan.

Tahun ini Digital Innovation Award 2025 menghadirkan sejumlah Favorite Kategori yang dipilih langsung oleh masyarakat by vote. Tiga kategori utama dalam Digital Innovation Awards diantaranya, Pertama kategori Inovasi Media Sosial Terfavorit dengan para nominasi Raffi Ahmad (Jajarans Youtube), Atta Halilintar (Gerebek Rumah Youtube), Raditya Dika (PORD Youtube), Jerome Polin (Vlog Mantappu Youtube) dan Reza Arap (Marapthon Youtube).

Digital Innovations Awards 2025

Kategori Persona Digital Terfavorit dengan para nominasi, Fadil Jaidi (Fadil Jaidi), Tasya Farasya (Tasya Farasya) , David Brendi (Gadgetin) , Ria Sw (Ria SW) Dan Mister Aloy (bang mister aloy). Dan Kategori Inovasi Digital Berdampak Sosial, dengan para Nominasinya, Irfan Hakim (deHakims channel), Pandawara (pandawaragroup), Kalaweit Family (Chanee Kalaweit Indonesia dan Andrew Kalaweit) Dan Bobon Santoso ( Bobon Santoso).

Ayo dukung dan vote inovator favoritmu melalui aplikasi RCTI Plus dan Instagram @Officialinewstv. Dan saksikan Digital Indovasi Award 2025, Rabu, 28 Mei pukul 21.00 WIB, hanya di iNews.

(aln)