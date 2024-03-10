Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Program Spesial Nikmatnya Ramadan di iNews Tayang Mulai Besok

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |07:55 WIB
Program Spesial Nikmatnya Ramadan di iNews Tayang Mulai Besok
Program spesial 'Nikmatnya Ramadan' di iNews tayang mulai besok (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Besok serangkaian program spesial Nikmatnya Ramadan di iNews siap menemani pemirsa setia di rumah lewat program-program yang lengkap, penuh inspirasi dan informatif pastinya, mulai dari waktu sahur hingga waktu berbuka puasa.

Menemani waktu sahur Anda, “Shalawat Sahur” dipandu oleh Habib Syeh akan hadir setiap sabtu dan minggu pukul 03.30 WIB. Dilanjutkan “Ramadhan Story” hadir setiap senin sampai jumat pukul 03.00 WIB. Kisah “Omar Bin Khattab” sang khalifah Muslim paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah islam akan hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 03.30 WIB dilanjutkan Sabtu dan Minggu pukul 02.30 WIB.

Ceramah agama dan mengupas tafsir ayat Al-Quran dalam program “Cahaya Hati Spesial Ramadan” yang dipandu oleh Habib Moh. Syahab, Ustadz Pantun, Ustadz Abeey Ghifran dan KH. Cholil Nafis, hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 12.00 WIB.

Ada pula hiburan inspiratif seperti "Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan" dan "Tabligh Akbar" yang disiarkan langsung di empat kota besar Indonesia (Mojokerto, Kudus, Bekasi dan Tangerang) yang diisi dengan Tausiah, muslim art performance, Tilawah Al-Quran, music performance serta penampilan spesial artis Tanah Air, hadir setiap Sabtu pukul 16.00 WIB dan pukul 21.00 WIB

Nikmatnya Ramadan di iNews

Setiap hari jelang berbuka puasa, Anda dapat menikmati "Kultum Nikmatnya Ramadan" bersama Ustadz Wijayanto. Dan hiburan paling ditunggu di “iMovie Spesial Ramadan”, menghadirkan film-film Indonesia populer, “Djakarta 1966”, “Operasi Trisula”, “Serangan Fajar”,  “Kereta Api Terakhir”, setiap Minggu pukul 22.00 WIB.

Jangan Lewatkan dan catat semua tanggal program menarik Ramadan yang akan menamani Anda mulai dari waktu sahur hingga berbuka puasa yang lengkap, inspiratif dan informatif, di ‘Nikmatnya Ramadan’, besok di iNews.

(van)

