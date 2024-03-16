Ria Ricis Rasakan Perbedaan Puasa Tahun Ini: Sekarang Sahur Sendiri

JAKARTA - Ria Ricis memang belum resmi bercerai dari Teuku Ryan. Namun YouTuber wanita Indonesia dengan subscribers terbanyak itu sudah melabeli dirinya sebagai janda.

Hal itu diungkapkan Ricis saat Sule berkelakar tak ada teman sahur karena berstatus duda. “Iya ih. Om duda ya? Sama saya juga (janda),” timpalnya dikutip dari YouTube Ricis Official, Sabtu (16/3/2024).

Sule kemudian mengungkapkan, tahun ini ibadah puasanya lebih khusyuk karena tidak mengambil tawaran kerja di TV. Dengan begitu, dia punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama anak-anaknya.

Menimpali sang komedian, Ria Ricis juga mengaku, ada perbedaan yang dirasakannya pada Ramadan tahun ini. “Aku juga merasakan ada yang beda. Sekarang sahur sendiri,” tuturnya.