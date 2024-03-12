Aci Resti Kembali Tampil Sebagai Kimberly, Si Anak Jaksel KW dalam Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Komika sekaligus artis peran, Aci Resti, kembali ditunjuk untuk memerankan karakter Kimberly dalam series Vision+ Originals Arab Maklum 2. Diketahui, Kimberly adalah teman sekelas Syakila (Rachel Patricia) yang memiliki karakter modern dan kekinian.

Mengawali karir sebagai seorang stand up komedian, membuat nama Aci Resti melambung hingga bisa membintangi beberapa series terkenal seperti Arab Maklum. Karakter Kimberly masih tetap konsisten dari season sebelumnya.

Salah satu ciri khas Kimberly adalah cara bicaranya yang sering mencampurkan Bahasa Inggris ala anak Jaksel, meskipun dia tinggal di Jakarta Timur. Kimberly juga selalu dandan dan memperhatikan penampilannya saat pergi ke kampus.

Dalam series Arab Maklum 2, Aci Resti akan menunjukkan kemampuan aktingnya dengan memerankan karakter Kimberly yang kocak, penuh ekspresi dengan gestur yang lucu dan menghibur.

Series Arab Maklum 2 kali ini berlatar di Bali, menceritakan kehidupan keluarga Arab yang berusaha untuk tetap teguh pada budaya Arab di tengah suasana liburan yang penuh godaan.

Aci Resti kembali memerankan Kimberly di series Arab Maklum 2 (Foto: MNC Media)