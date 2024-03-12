Advertisement
TV SCOOP

Rachel Patricia Kembali Tampil di Series Arab Maklum 2

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |11:33 WIB
Rachel Patricia Kembali Tampil di Series Arab Maklum 2
Rachel Patricia kembali tampil di Original Series Vision+ Arab Maklum (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Serial Arab Maklum 2 kembali tayang di Vision+. Dalam series ini, artis Rachel Patricia kembali didapuk untuk memerankan karakter Syakila.

Sosok Syakila sendiri digambarkan sebagai gadis modern yang berpenampilan kekinian dan menyukai boyband Korea. Aktris, model, sekaligus penyanyi ini akan menunjukkan perubahan karakternya sebagai Syakila yang cukup signifikan. Syakila akan memasuki kehidupan dewasa sebagai seorang mahasiswa baru di jurusan ekonomi.

Sebagai generasi Z, Syakila memiliki perbedaan yang budaya antara ia dan sang ayah, Abah Mahmud. Syakila yang modern dan berpikiran terbuka seringkali berselisih paham dengan orang tuanya yang masih memegang teguh tradisi dan budaya Arab.

Karakter Syakila dalam series Arab Maklum 2 memberikan warna yang berbeda dan menarik. Sosoknya yang modern dan kekinian menjadi representasi dari generasi muda yang ingin bebas dan mengikuti perkembangan zaman.

Vision+ Arab Maklum 2

Rachel Patricia kembali tampil di Original Series Vision+ Arab Maklum (Foto: MNC Media)


Series Arab Maklum 2 kali ini berlatar di Bali, menceritakan kehidupan Abah Mahmud dan keluarganya yang berusaha untuk tetap teguh pada budaya Arab di tengah suasana liburan yang penuh godaan.

Halaman: 1 2
1 2
