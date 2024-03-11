Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Usama Harbatah Bikin Heboh di Bali, Saksikan Series Arab Maklum 2 Vision+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |16:04 WIB
Usama Harbatah Bikin Heboh di Bali, Saksikan Series Arab Maklum 2 Vision+
Usama Harbatah di serial Arap Maklum 2 (Foto: ist)
JAKARTA - Usama Harbatah, seorang komedian, aktor, penulis, dan sutradara yang terkenal dengan perannya dalam berbagai film komedi dan serial televisi hadir dalam series terbaru Vision+ Originals berjudul Arab Maklum 2. Usama Harbatah akan memerankan karakter Abah Mahmud, seorang ayah yang bawel dan takut istri.

Series Arab Maklum 2 kali ini berlatar di Bali, menceritakan kehidupan Abah Mahmud dan keluarganya yang berusaha untuk tetap teguh pada budaya Arab di tengah suasana liburan yang penuh godaan.



Karakter Abah Mahmud digambarkan sebagai sosok yang kolot dalam hal teknologi. Ia juga cerewet, tak jarang membuat orang lain kewalahan. Sikapnya yang lebay, ingin selalu tampil berwibawa, meskipun ia mendapat julukan “suami takut istri”

Karakter Abah Mahmud dalam series Arab Maklum 2 memberikan warna yang berbeda dalam series ini. Kehadirannya selalu dinanti-nanti oleh para penonton karena selalu berhasil mengundang gelak tawa.

Di series Arab Maklum 2, Abah Mahmud akan menghadapi berbagai situasi baru dan menantang di Bali. Ia harus beradaptasi dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Penonton akan diajak untuk melihat sisi lain Abah Mahmud yang mungkin belum pernah dilihat sebelumnya.

Tak hanya Usama Harbatah, series Arab Maklum 2 juga dibintangi oleh Dhawiya Sukaesih, Rachel Patricia, Aci Resti, Martin Anugrah, Avi Basalamah, Kinaryosih, Fadil Levy, Vikri Rasta, Steve Pattinama, Ananta Rispo, Zidni Hakim, Edric Tjandra, Patricia Gouw, Rully Fiss dan Lia Waode.

Nantikan Original series Arab Maklum 2 yang akan masuk dalam daftar series komedi drama Indonesia terbaru yang bisa kamu tonton di aplikasi streaming Vision+.

