Ardy Octaviand Tantang Penonton Temukan Pesan Tersirat di Series Pay Later Vision+

JAKARTA - Berbeda dengan kebanyakan film dan serial yang sarat dengan pesan moral, series terbaru Vision+ Originals Pay Later hadir dengan pendekatan yang berbeda. Ardy Octaviand selaku produser sengaja tidak ingin memberikan pesan moral yang eksplisit kepada penonton.

"Saya tidak pernah punya pesan moral di dalam karya, karena kalau saya memberikan pesan moral, saya merasa akan membuat karya saya menjadi berjarak dengan penonton," ujar Ardy kepada tim Vision+.

Ardy ingin penonton series Pay Later mengambil kesimpulan sendiri tentang pelajaran apa yang mereka dapatkan dari cerita yang disajikan.

"Saya ingin penonton yang mencoba mencari sendiri makna dan pelajaran dari series ini. Saya ingin mereka berefleksi dan menghubungkannya dengan kehidupan mereka sendiri," kata Ardy.

Series Pay Later mengangkat tema yang relatable bagi banyak orang, yaitu tentang hutang dan dunia debt collector. Ardy ingin menyajikan realita tersebut dengan cara yang ringan dan menghibur.

Series Pay Later mengisahkan tentang seorang karyawan bernama Tika yang hobi berbelanja barang-barang dengan sistem hutang atau pay later. Tika yang tiba-tiba dipecat kehabisan uang dan tak mampu membayar. Secara mengejutkan, Tika malah mendapatkan pekerjaan sebagai penagih hutang atau debt-collector.

Series Pay Later ini dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, Aming, Fajar Sadboy, Musdalifah Basri, Cici Tegal, Roweina Umboh, Indra Birowo, Nesya Chandria, Fauzia Damayanti, Adinda Cresheilla, Aliyah Fauziah, dan Fitria Sechan.

BACA JUGA: