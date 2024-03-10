Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keenan Pearce Diduga Telah Bercerai, Netizen Murka Lihat Pesannya untuk Wanita Lain

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |09:05 WIB
Keenan Pearce Diduga Telah Bercerai, Netizen Murka Lihat Pesannya untuk Wanita Lain
Keenan Pearce diduga sudah cerai (Foto: Instagram/keenanpearce)
A
A
A

JAKARTA - Keenan Pearce diduga sudah bercerai dari istrinya, Gianni Fajri atau Ghyan. Kabar tersebut pertama kali mencuat usai kakak dari Pevita Pearce ini mengunggah foto dirinya bersama wanita lain bernama Tasha Serene.

Dalam unggahannya, mantan kekasih Raisa ini juga menyampaikan salam perpisahan kepada Ghyan.

Dugaan bahwa sosok wanita tersebut adalah pasangan baru Keenan diperkuat dengan unggahan terbaru Keenan. Dia memamerkan foto wanita yang sama dengan wanita yang digandengnya di unggahan sebelumnya.

Keenan pun menuliskan pesan romantis nan menyentuh kepada wanita tersebut. Dia berharap wanita tersebut dapat menjadi sahabat terbaik untuk kedua anaknya dari pernikahannya dengan Ghyan, Benjamin Dewata Amwell Pearce dan Alma Pearce.

Sebagai ganjarannya, Keenan akan mencintai wanita itu dengan sepenuh hati.

"Jadilah sahabat Benyamin & Alma. Dan aku berjanji padamu, aku akan menciptakan kisah cinta terhebat generasi ini. Terima kasih Tash, terima kasih," tulis Keenan Pearce dalam bahasa Inggris, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @keenanpearce.

Keenan Pearce

Keenan Pearce diduga sudah cerai (Foto: Instagram/keenanpearce)

Keenan pun memilih untuk mematikan kolom komentar unggahannya sehingga netizen tak bisa bereaksi apapun atas unggahannya itu. Namun, netizen langsung bereaksi di media sosial X lantaran unggahan itu diunggah ulang oleh akun X @tanyakanrl yang telah dilihat hingga 830 ribu kali.

"Meskipun memang cerai dan pisah tapi aku gak bayangin kalau anaknya liat bapaknya nulis kaya gini yaampun," bunyi cuitan akun @tanyakanrl, Minggu (10/3/2024).

Netizen murka karena merasa Keenan tak pantas menuliskan pesan yang seolah ingin memperkenalkan wanita tersebut sebagai ibu sambung dari kedua anaknya. Netizen merasa Keenan tak menghargai Ghyan sebagai sosok yang pernah menjadi pendamping hidupnya sejak 2018. Keenan juga dinilai tak memikirkan perasaan kedua anaknya.

Beberapa netizen pun masih menerka-nerka apakah Keenan dan Ghyan telah resmi berpisah atau unggahan-unggahan Keenan hanyalah bagian dari gimmick untuk project terbarunya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/33/3074113/keenan_pearce-A6oc_large.jpg
Keenan Pearce dan Tasha Serena Resmi Menikah, Usung Konsep Intimate Wedding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/19/33/1966459/kabar-bahagia-istri-keenan-pearce-lahirkan-anak-laki-laki-Vt7GFDtRsT.jpg
Kabar Bahagia, Istri Keenan Pearce Lahirkan Anak Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/05/33/1906617/hamil-4-bulan-istri-keenan-pearce-adakan-syukuran-fjNTZqJ3fh.jpg
Hamil 4 Bulan, Istri Keenan Pearce Adakan Syukuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/17/33/1874061/selamat-istri-keenan-pearce-hamil-anak-pertama-P4vcGHV2Ho.JPG
Selamat! Istri Keenan Pearce Hamil Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/15/33/1845090/usai-menikah-keenan-pearce-dan-gianni-fajri-hapus-foto-instagram-2oKK7waJFR.jpg
Usai Menikah, Keenan Pearce dan Gianni Fajri Hapus Foto Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/15/33/1845076/intip-kemeriahan-resepsi-pernikahan-keenan-pearce-dan-gianni-fajri-2OAK12Imi6.JPG
Intip Kemeriahan Resepsi Pernikahan Keenan Pearce dan Gianni Fajri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement