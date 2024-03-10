Keenan Pearce Diduga Telah Bercerai, Netizen Murka Lihat Pesannya untuk Wanita Lain

JAKARTA - Keenan Pearce diduga sudah bercerai dari istrinya, Gianni Fajri atau Ghyan. Kabar tersebut pertama kali mencuat usai kakak dari Pevita Pearce ini mengunggah foto dirinya bersama wanita lain bernama Tasha Serene.

Dalam unggahannya, mantan kekasih Raisa ini juga menyampaikan salam perpisahan kepada Ghyan.

Dugaan bahwa sosok wanita tersebut adalah pasangan baru Keenan diperkuat dengan unggahan terbaru Keenan. Dia memamerkan foto wanita yang sama dengan wanita yang digandengnya di unggahan sebelumnya.

Keenan pun menuliskan pesan romantis nan menyentuh kepada wanita tersebut. Dia berharap wanita tersebut dapat menjadi sahabat terbaik untuk kedua anaknya dari pernikahannya dengan Ghyan, Benjamin Dewata Amwell Pearce dan Alma Pearce.

Sebagai ganjarannya, Keenan akan mencintai wanita itu dengan sepenuh hati.

"Jadilah sahabat Benyamin & Alma. Dan aku berjanji padamu, aku akan menciptakan kisah cinta terhebat generasi ini. Terima kasih Tash, terima kasih," tulis Keenan Pearce dalam bahasa Inggris, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @keenanpearce.

Keenan Pearce diduga sudah cerai (Foto: Instagram/keenanpearce)

Keenan pun memilih untuk mematikan kolom komentar unggahannya sehingga netizen tak bisa bereaksi apapun atas unggahannya itu. Namun, netizen langsung bereaksi di media sosial X lantaran unggahan itu diunggah ulang oleh akun X @tanyakanrl yang telah dilihat hingga 830 ribu kali.

"Meskipun memang cerai dan pisah tapi aku gak bayangin kalau anaknya liat bapaknya nulis kaya gini yaampun," bunyi cuitan akun @tanyakanrl, Minggu (10/3/2024).

Netizen murka karena merasa Keenan tak pantas menuliskan pesan yang seolah ingin memperkenalkan wanita tersebut sebagai ibu sambung dari kedua anaknya. Netizen merasa Keenan tak menghargai Ghyan sebagai sosok yang pernah menjadi pendamping hidupnya sejak 2018. Keenan juga dinilai tak memikirkan perasaan kedua anaknya.

Beberapa netizen pun masih menerka-nerka apakah Keenan dan Ghyan telah resmi berpisah atau unggahan-unggahan Keenan hanyalah bagian dari gimmick untuk project terbarunya.