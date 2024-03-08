Pamer Wanita Lain, Keenan Pearce Diduga Cerai dari Ghyan

JAKARTA - Kakak Pevita Pearce, Keenan Pearce, diduga sudah bercerai dari istrinya, Gianni Fajri atau Ghyan. Kabar tak sedap itu mencuat usai Keenan menghapus seluruh foto Ghyan di Instagramnya hingga mulai pamer wanita baru.

Rumah tangga Keenan dan Ghyan yang dimulai sejak 2018 lalu itu sejatinya jarang diterpa isu tak sedap.

Namun, melalui postingan di akun @keenanpearce, Keenan mengunggah foto yang seolah menguatkan isu perceraiannya dengan Ghyan.

Dia juga menyampaikan salam perpisahan kepada Ghyan dan langsung go public menggandeng wanita lain.

"Terima kasih Ghyan, selamat datang Serene. Hari ini, cinta menang," tulis Keenan Pearce dikutip Jum'at (8/3/2024).