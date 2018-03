JAKARTA - Kabar bahagia datang dari kakak kandung Pevita Pearce, Keenan Pearce. Istri dari pria 27 tahun tersebut dikabarkan sudah mengandung anak pertama mereka usai menikah pada 14 Januari lalu.

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Keenan melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan ia nampak tak sabarbuntuk segera bertemu dengan darah dagingnya tersebut.

"Sending all my love to you, see you soon little one," tulis Keenan Pearce pada keterangan foto.

Unggahan tersebut sontak mendapatkan ribuan komentar ucapan selamat dari para netizen. Bahkan mereka juga sempat meledek kemampuan Keenan yang bisa langsung memberi sang istri momongan.

"Aaaaw, selamat mas keen. Semoga mbak ghyan dan dedek bayinya sehat, lancar sampai persalinan. Aamiin," tulis dewimachitaa.

"Gercep e e e,,!gerakan cepat ya broooo,,semoga sehat sampai hari h nya,,di berkati slalu," tulis rutumalessy_14.

"hahh? Super bgt lgsung jdi awawawawww bapak emak cakep anak psti double cakepnya. congrats @keenanpearce ruarr biasa," tulis paulinemelyagny.

Kebahagiaan akan datangnya anggota baru dalam rumah tangga Keenan dan Ghyan tidak hanya dirasakan oleh para netizen. Adik kandung Keenan, Pevita Pearce, bahkan ikut berbahagia atas kehadiran sang jabang bayi.

"Being a sister is an honor, being an aunt is going to be priceless @ghyan @keenanpearce," tulis Pevita.

