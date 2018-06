JAKARTA - Sudah menjadi tradisi di tanah air bagi para ibu hamil untuk mengadakan syukuran di usia kandungan ke empat bulan. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gianni Fajri, istri Keenan Pearce yang kemarin juga terlihat membagikan momen bahagia syukuran 4 bulan di instagram.

Keenan Pearce dan Gianni Fajri kini tengah berbahagia, pasalnya bertepatan dengan bulan suci Ramadan sang istri Gianni yang sedang hamil, kemarin terlihat mengadakan acara syukuran empat bulanan.

Melalui instagram, pasangan yang menikah di awal tahun ini tampak tersenyum seolah menunjukkan kebahagiaan menyambut anggota baru dalam rumah tangga mereka.

Wanita yang akrab disapa Ghyan itu menuliskan secara jelas usia kandungannya seraya menambahkan emote icon love pada kolom caption di fotonya.

- Baca Juga: Selamat! Istri Keenan Pearce Hamil Anak Pertama

"Keluarga kecil kami, 19 minggu kehamilan," kata Ghyan, kemarin. (4/6/2018)

Tampak pada foto baik Keenan dan Ghyan keduanya tampak serasi dengan balutan busana putih yang dikenakan lengkap dengan pashmina yang menambah kecantikan kakak ipar Pevita Pearce ini.

Pada foto kedua, sebuah kecupan hangat nan mesra juga terpotret dalam kamera yang diabadikan oleh Ghyan menjadi salah satu bagian dari postingannya.

Foto serupa juga diunggah oleh mantan kekasih Raisa itu di instagram. Sebelumnya, setelah menikah Keenan diketahui menghapus seluruh foto di media sosial tersebut.

Kini, sepertinya kebahagiaan itu tidak bisa terbendung lagi sehingga membuat pria keturunan Inggris itu kembali mengunggah foto di instagram.

Seakan turut merasakan kebahagiaan pasangan ini, netizen yang melihat postingan tersebut juga kompak memberikan doa mereka untuk kelancaran persalinan serta kesehatan sang ibu dan bayinya.

"Semoga sehat selalu untuk Ghyan dan baby nya," tulis netizen.

Sebelumnya, Pevita Pearce juga menuliskan kebahagiaannya saat mengetahui bahwa tidak akan lama lagi pemain film 'Lost in Love' itu akan mempunyai seorang keponakan.

"Being a sister is an honor, being an aunt is going to be priceless" tulis Pevita.

Keenan Pearce dan Gianni Fajri melangsungkan pernikahan mereka secara tertutup pada 15 Januari 2018. Foto - foto kebersamaan mereka juga sempat dibagikan di instagram, sayang kenangan tersebut harus dihapus di media sosial keduanya.

(edh)