HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Putu Ayu Saraswati Dituding Merebut Arsyah Rasyid dari Pevita Pearce

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |12:13 WIB
Respons Putu Ayu Saraswati Dituding Merebut Arsyah Rasyid dari Pevita Pearce
Respons Putu Ayu Saraswati usai dituding rebut Arsyah Rasyid dari Pevita Pearce (Foto: IG Putu Ayu)
A
A


JAKARTA - Putu Ayu Saraswati beberapa hari lalu membagikan kabar bahagia, dirinya telah dilamar oleh sang kekasih, Arsyah Rasyid. Di tengah kabar bahagia itu, salah satu netizen justru menghembuskan isu soal orang ketiga. Dia menuding bahwa hubungan antara Putu Ayu dan Arsyah terjalin karena perselingkuhan di saat Arsyah masih memiliki seorang kekasih.

Netizen pemilik akun @shif_aananda menduga Putu Ayu itu sempat menjadi orang ketiga dalam hubungan Arsyah Rasyid dengan Pevita Pearce. Arsyah diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan Pevita dan Maudy Ayunda sebelum melabuhkan hatinya kepada Putu Ayu Saraswati.

Respons Putu Ayu Saraswati Dituding Merebut Arsyah Rasyid dari Pevita Pearce

Netizen tersebut menuliskan komentar di unggahan Putu Ayu Saraswati yang memperlihatkan momen saat Arsyah melamarnya di Jepang. Netizen itu menyindir bahwa hubungan yang terjalin saat ini bermula dari perselingkuhan.

Meski tak menyebut nama Pevita Pearce, beberapa netizen lainnya pun menduga bahwa pacar Arsyah yang dimaksud adalah Pevita dan akhirnya dibenarkan oleh pemilik akun @shif_aananda tersebut.

"Berawal dari selingkuh sampai kawin huhu ngeri," ujar akun @shif_aananda di kolom komentar unggahan Putu Ayu Saraswati.

Putu Ayu Saraswati pun merespons dengan santai atas tudingan tersebut. Dia mengungkap bahwa dirinya tak pernah merebut Arsyah dari wanita manapun. Dia sempat melempar candaan bahwa dirinya hanya merebut Arsyah Rasyid dari teman lelakinya.

"Ngeriww, the only person im stealing Arsyah Rasyid from is Andry Susanto (satu-satunya orang yang aku ambil Arsyah Rasyid darinya adalah Andry Susanto)," balas Putu Ayu Saraswati.

Tapi, tentu saja hal itu tidak benar-benar terjadi karena Arsyah akan tetap menjalin hubungan baik dengan temannya.

"And i didn't even succeed cause we're still sharing him (dan aku bahkan belum berhasil karena kami masih membaginya)," pungkasnya.

