Rayhan Cornelis, Bintang Sinetron Jangan Bercerai Bunda Tetap Utamakan Pendidikan

JAKARTA - Rayhan Cornelis, bintang sinetron Jangan Bercerai Bunda memantapkan hati untuk fokus ke sekolah, meskipun sejauh ini dirinya masih mendapatkan tawaran pekerjaan di dunia akting.

Tawaran-tawaran masuk itu tak main-main, salah satunya bermain di layar lebar hingga bermain dengan artis papan atas. Namun demi masa depannya, Rayhan lebih memilih fokus pada sekolahnya, saat ini remaja berusia 13 tahun itu masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD).

"Beberapa tawaran ada kayak layar lebar, digandengin sama artis besar yang sebelumnya juga pernah main sama Rayhan. Cuma kita tanya anaknya mungkin terlalu banyak syuting jadi dia minta istirahat dulu," kata ibunda Rayhan Cornelis, Ellyanie Van Den Noort belum lama ini.

Rencananya, Rayhan Cornelis akan melanjutkan pendidikannya di Belanda, negara asal ayahnya, Menno Van Den Noort. Sebelumnya, Rayhan juga sempat tinggal di Belanda bahkan sempat sekolah disana.

Sehingga kali ini akan menjadi kedua kalinya bagi Rayhan Cornelis untuk menimba ilmu di negara asal ayahnya tersebut.

"Dulu kami pernah tinggal di Belanda sekitar 6 bulan, kami sempat masukkan Rayhan di sekolah selama beberapa bulan disana. Mungkin dia masih teringat atau gimana jadi mau coba lagi kita lihat saja nanti," jelas Ellyanie.