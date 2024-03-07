Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayhan Cornelis, Bintang Sinetron Jangan Bercerai Bunda Tetap Utamakan Pendidikan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |17:17 WIB
Rayhan Cornelis, Bintang Sinetron Jangan Bercerai Bunda Tetap Utamakan Pendidikan
Rayhan Cornelis fokus pendidikan usai sinetron Jangan Bercerai Bunda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rayhan Cornelis, bintang sinetron Jangan Bercerai Bunda memantapkan hati untuk fokus ke sekolah, meskipun sejauh ini dirinya masih mendapatkan tawaran pekerjaan di dunia akting.

Tawaran-tawaran masuk itu tak main-main, salah satunya bermain di layar lebar hingga bermain dengan artis papan atas. Namun demi masa depannya, Rayhan lebih memilih fokus pada sekolahnya, saat ini remaja berusia 13 tahun itu masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD).

Rayhan Cornelis, Bintang Sinetron Jangan Bercerai Bunda Tetap Utamakan Pendidikan

"Beberapa tawaran ada kayak layar lebar, digandengin sama artis besar yang sebelumnya juga pernah main sama Rayhan. Cuma kita tanya anaknya mungkin terlalu banyak syuting jadi dia minta istirahat dulu," kata ibunda Rayhan Cornelis, Ellyanie Van Den Noort belum lama ini.

Rencananya, Rayhan Cornelis akan melanjutkan pendidikannya di Belanda, negara asal ayahnya, Menno Van Den Noort. Sebelumnya, Rayhan juga sempat tinggal di Belanda bahkan sempat sekolah disana.

Sehingga kali ini akan menjadi kedua kalinya bagi Rayhan Cornelis untuk menimba ilmu di negara asal ayahnya tersebut.

"Dulu kami pernah tinggal di Belanda sekitar 6 bulan, kami sempat masukkan Rayhan di sekolah selama beberapa bulan disana. Mungkin dia masih teringat atau gimana jadi mau coba lagi kita lihat saja nanti," jelas Ellyanie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement