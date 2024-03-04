Keseruan Booth MNC Animation di FOMBEX 2024, Game Seru Hingga Meet and Greet Kiko

JAKARTA - MNC Animation turut meramaikan pameran ibu dan anak bertajuk ForeverMom & Baby Expo (FOMBEX) 2024 di City Hall Mall Pondok Indah (PIM) 3, Jakarta Selatan pada 1-3 Maret 2024.

Head Of Marcomm MNC Animation Suhendra Wijaya mengatakan kehadirannya ini untuk mengenalkan produk animasi dari MNC Animation, seperti Kiko dan Bima.

Selain promosi, MNC Portal juga memiliki booth dekat dengan panggung utama. Di boot ini ada beberapa game seru yang bisa diikuti oleh para pengunjung.

“Jadi kita menyediakan mewarnai gratis dan lucky draw. Nanti kita akan memberikan merchandise gratis tapi syaratnya harus follow instagram MNC Animation, Titus Animation, Kiko Animation,” tuturnya.

Untuk hadiahnya sendiri beragam, mulai dari payung, boneka, notebook, buku gambar, hingga tumbler.

Sejak digelar kemarin, Suhendra mengatakan antusias masyarakatnya sendiri luar biasa untuk mengikuti game tersebut.

“Dari kita syaratnya mudah jadi mereka cukup tertarik untuk mengikuti game cukup tertarik mengikuti game ini,” paparnya.

