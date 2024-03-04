Advertisement
MNC Animation Ramaikan FOMBEX Market 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |12:07 WIB
MNC Animation Ramaikan FOMBEX Market 2024
MNC Animation di FOMBEX 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - MNC Animation turut meramaikan ForeverMom & Baby Expo (FOMBEX) 2024. Acara ini merupakan pameran perawatan kesehatan serta penampilan ibu, bayi dan untuk tumbuh kembang anak. Acara ini berlangsung di City Hall Mall Pondok Indah (PIM) 3, Jakarta Selatan pada 1-3 Maret 2024.

Project Manager & Exhibition Leader Bintang Novita mengatakan pameran ini menawarkan ragam pilihan produk dan layanan yang komprehensif, FOMBEX Market hadir sesuai tagline sebagai "A Comforting Place for Mom and Baby to Every Needs".

“FOMBEX Market 2024 menjadi destinasi kunjungan liburan akhir pekan yang menyenangkan untuk menikmati 'Family Quality Time and Productive Time'," ujar Bintang Novita kepada MNC Portal, Sabtu (2/3/2024).

Bintang Novita meyakini acara ini berbeda dengan event pameran lain sesuai dengan tagline dari acara tersebut. Hal itu membuat para ibu yang datang merasa nyaman.

“Kami memberi banyak fasilitas untuk ibu hamil seperti troli belanja, wheelchair, free massage juga, hingga parkir khusus ibu hamil itu kami sediakan. Jadi kalau ibu hamil belanja di sini sangat nyaman,” tambahnya.

Tahun ini pihaknya menghadirkan kurang lebih 100 tenant dari berbagai brand. Tentu saja semua brand dapat memanjakan para pengunjung.

“Kalau harapannya acara ini semoga pengunjungnya makin banyak lagi yang penting pesan yang ingin kita sampaikan bisa sampai ke pengunjung katanya.

Banyak keseruan yang bisa dirasakan oleh pengunjung di tempat ini, salah satunya berkesempatan interaksi langsung di acara Meet & Greet dengan berbagai karakter popular, diantaranya Pororo dari Pororo Park Indonesia dan Kiko dari MNC Animasi.

“Nanti juga akan dimeriahkan dengan beberapa influencer yang hadir sebagai Brand Ambassador dari brand-brand terbaik untuk ibu dan anak," papar Bintang Novita.

