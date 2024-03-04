Kemeriahan Meet And Greet Artis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia

YOGYAKARTA - Meet and greet pemain sinetron berjudul Cinta Berakhir Bahagia yang digelar RCTI di Plaza Ambarrukmo Yogyakarta, Minggu (3/3/2024) meriah. Puluhan pengunjung memadati lokasi untuk bertemu tiga pemain utama Angela Gilsha, Krisjiana dan Laura Moane.

Sinetron drama Indonesia ini, akan mulai diputar di RCTI pada 5 Maret 2024 setiap hari pada pukul 19.30 WIB. Selain ketiga artis tadi, masih ada Rendy Jhon, Shirley Margaretha, Hesti Putri, Reza Pahlevi dan Lina Budiarti.

“Penasaran saja, dari judulnya saja menarik. Kebetulan saya ngefans sama salah satu pemain,”kata Nadia Hamzah salah satu pengunjung.

Menurutnya, dia sengaja datang ke Plaza Ambarrukmo untuk bisa bertemu dengan Artis di film Cinta Berakhir Bahagia. Apalagi ada beberapa permainan yang seru bersama para pemain.

“Ini menarik banget ada Tik Tok Challenge juga,” katanya.

Menurutnya, dari sinopsis yang disampaikan sinetron ini sangat menarik Tidak hanya alur romantisme, namun juga bagaimana perjuangan perempuan untuk keluarganya.

Pengunjung yang lain, Fina Chazma mengaku senang bisa bertemu dengan artis-artis yang sangat diidolakan anak muda. Dia sengaja menyempatkan waktunya untuk datang ke acara Greet And Meet.

“Excited banget bisa bertemu dengan mereka,” katanya.