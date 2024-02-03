Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adegan Teuku Ryan Kepergok Selingkuh dalam Sinetron, Jadi Bahan Gunjingan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |19:45 WIB
Adegan Teuku Ryan Kepergok Selingkuh dalam Sinetron, Jadi Bahan Gunjingan
Adegan Teuku Ryan selingkuh di sientron jadi bahan gunjingan (Foto: Instagram/teukuryantr)
JAKARTA - Masyarakat masih terus membahas perceraian yang dilayangkan oleh Ria Ricis terhadap Teuku Ryan. Dari segala sisi, apapun yang menyangkut Ria Ricis dan Teuku Ryan mampu mencuri perhatian netizen.

Salah satunya sinetron yang dibintangi oleh Teuku Ryan beberapa waktu lalu, berjudul, Kisah Nyata: Musuh Dalam Selimut yang Membuat Rumah Tanggaku Di Ujung Tanduk.

Sinetron tersebut diketahui tayang pada 2023. Namun adegan Teuku Ryan kepergok selingkuh oleh istrinya tiba-tiba jadi bahan gunjingan, di tengah gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ria Ricis.

"Shock berat! Andin menemukan lipstik di tas Arya, duh bikin overthinking deh! Apa benar Arya main-main dibelakang Andin?!" tulis salah satu akun TikTok.

Teuku Ryan

Adegan Teuku Ryan selingkuh di sientron jadi bahan gunjingan (Foto: Instagram/teukuryantr)


Dalam video tersebut, Andin (Sarah Samantha) bertanya kepada Arya (Teuku Ryan) setelah menemukan lipstik di tas kerja sang suami.

Pria asal Aceh tersebut menampilkan kualitas akting yang cukup mumpuni. Tak ayal netizen berspekulasi bahwa adegan tersebut mungkin benar-benar terjadi dalam rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis.

"Itu lipstik nya Ria Ricis," celetuk @jhsn**.

"Dia sudah mendalami peran," kata @ddek***.

Halaman:
1 2
