HOME CELEBRITY MOVIE

Drama Baru Joo Ji Hoon dan Han Hyo Joo Siap Tayang Bulan Depan

Pasopati Baladika , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |17:23 WIB
Drama Baru Joo Ji Hoon dan Han Hyo Joo Siap Tayang Bulan Depan
Drama baru Joo Ji Hoon dan Han Hyo Joo tayang perdana di Disney+, pada 10 April 2024. (Foto: KeyEast Entertainment/InStyle)
SEOUL - Drama baru Joo Ji Hoon dan Han Hyo Joo, Blood Free (sebelumnya Dominant Species) dijadwalkan tayang di platform OTT Disney+, mulai 10 April mendatang. 

Disney+ merilis teaser poster drama tersebut yang menampilkan foto daging dengan cap ‘Blood Free’, pada 4 Maret 2024. Bersama foto itu terdapat caption: “Bersediakah kalian bergabung dengan era ini?”

Mengusung genre thriller, Blood Free berkisah tentang Yoon Ja Yoo (Han Hyo Joo), bos sebuah perusahaan rekayasa genetika bernama BF Group yang menjadi era baru teknologi daging artificial di 2025. 

Ja Yoo kemudian didekati Woo Chae Woon (Joo Ji Hoon), pensiunan polisi yang banting setir menjadi bodyguard. Namun anehnya, mereka terlibat dalam berbagai kejadian yang berujung kematian. 

Drama Blood Free digarap oleh penulis skenario Lee Soo Yeon dan sutradara Park Cheol Han. Sebelumnya, Lee dan Park pernah berkolaborasi dalam drama Grid yang dirilis pada 2022.

Selain Joo Ji Hoon dan Han Hyo Joo, drama Blood Free juga akan dibintangi sederet aktor ternama Korea lainnya. Lee Hee Joon misalnya berperan sebagai Perdana Menteri Sun Woo Jae yang ingin mengambil alih BF Group. 

Mengutip Soompi, Senin (3/4/2024), Lee Moo Saeng berperan sebagai On San, Direktur Kepala Pusat Riset BF Group. Dia merupakan salah satu pendiri grup usaha tersebut Yoon Ja Yoo, 20 tahun silam.

Halaman:
1 2
