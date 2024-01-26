Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Joo Ji Hoon Digaet Bintangi Drama Romantis Baru tvN

Nafisa Tahira , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:28 WIB
Joo Ji Hoon Digaet Bintangi Drama Romantis Baru tvN
Joo Ji Hoon digaet bintangi drama romantis terbaru tvN. (Foto: Harper's Bazaar)
SEOUL - Aktor Joo Ji Hoon digaet membintangi drama romantis terbaru tvN, Love On A Single Log Bridge. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensinya, pada 24 Januari 2024. 

“Drama tersebut merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan Joo Ji Hoon,” kata H& Entertainment selaku agensi sang aktor dikutip dari Soompi, pada Jumat (26/1/2024).

Drama Love On A Single Log Bridge merupakan drama romantis yang berkisah tentang seorang pria dan wanita yang saling mencintai saat masih sekolah. Namun mereka harus putus karena permusuhan keluarga. 

Namun keduanya bertemu kembali, 15 tahun setelah berpisah. Drama tersebut digarap oleh Im Ye Jin, penulis skenario di balik drama Love in the Moonlight dan Park Joon Hwa, sutradara What’s Wrong with Secretary Kim

