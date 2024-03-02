Yoshi Sudarso Lakukan Hal Ini demi Mendalami Karakter Dion di Series Pay Later

JAKARTA - Yoshi Sudarso, aktor berkebangsaan Amerika yang selalu penuh dedikasi dan memiliki cara unik dalam mendalami setiap karakter yang diperankannya. Ada hal khusus yang Yoshi tuangkan dalam karakternya sebagai Dion di series Vision+ Originals Pay Later.

Yoshi tidak hanya fokus pada script dan arahan, tetapi juga berusaha menemukan benang merah yang menghubungkan karakter tersebut dengan dirinya sendiri. Ia selalu berusaha menemukan kesamaan antara karakter dan dirinya sendiri.

BACA JUGA:

"Aku selalu mencari benang merah dalam setiap karakter yang aku mainkan. Apa yang membuat mereka unik? Apa yang membuat mereka relatable? Dengan menemukan benang merah ini, aku dapat memerankan mereka dengan lebih baik," ungkap Yoshi kepada tim Vision+.

Benang merah ini bisa berupa emosi, pengalaman, atau bahkan cara pandang terhadap dunia. Dengan menemukan benang merah ini, Yoshi dapat menghadirkan karakter yang lebih hidup dan natural.