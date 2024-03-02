Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cowok Cool Penyejuk Hati, Dito Darmawan Goda Penonton di Series Pay Later Vision+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:46 WIB
Dito Darmawan di series Pay Later (Foto: Vision+)
JAKARTA - Karakter Rizal, diperankan dengan apik oleh Dito Darmawan, hadir sebagai angin segar dalam series terbaru Vision+ Originals Pay Later. Karakternya yang menyenangkan, memiliki jiwa yang bebas akan menjadi warna tersendiri dalam lika-liku kehidupan Tika (Amanda Manopo).

Dito Darmawan mengungkapkan bahwa Rizal merupakan karakter berwibawa namun dingin dalam series ini. Rizal hadir dengan sejumlah konflik yang akan menambah keseruan dan rintangan dalam cerita.

“Rizal itu karakternya menyenangkan sekali, free soul, free spirit. Cerita di series ini akan makin berapi api dan makin seru makin banyak tantangan tentunya dengan kehadiran Rizal,” kata Dito kepada tim Vision+.

Dito mengungkapkan antusiasmenya dalam memerankan karakter Rizal. Cerita yang seru dan cast dan tim produksi yang luar biasa menjadi alasan Dito mengambil peran ini.

“Jujur seneng banget ditawarin series ini selain karena sudah pernah kerja bareng Pak Ardy juga, terus ngeliat cast lain itu menarik semua ada Amanda, Fajar Sadboy, om Indra juga dan secara keseluruhan ceritanya seru,” ujar Dito.

Halaman:
1 2
