Belanja Puas Mental Jeblos, Tonton Kisah Amanda Manopo di Pay Later Vision+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:39 WIB
Belanja Puas Mental Jeblos, Tonton Kisah Amanda Manopo di Pay Later Vision+
Amanda Manopo di series Pay Later (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Manopo akan hadir dengan wajah barunya sebagai Tika, seorang karyawan kantoran biasa, terjebak dalam lingkaran setan gaya hidup compulsive buying. Tergoda dengan kemudahan pay later hingga hutangnya menumpuk dan dikejar debt collector.

Kisah Tika ini akan hadir di original series Vision+ berjudul “Pay Later” yang akan tayang pada 29 Maret 2024. Mengangkat realita di balik tren belanja online dengan pay later dimana di balik kemudahannya, gaya hidup compulsive buying ini dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan mental.

 BACA JUGA:



Orang dengan compulsive buying sering kali merasa cemas, stres, dan depresi. Mereka menggunakan berbelanja sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah dan meningkatkan mood. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika memiliki kecenderungan ini.

Serial Pay Later Vision+ mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan pay later dan menghindari gaya hidup compulsive buying. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik.

