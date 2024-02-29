Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angger Dimas Geram Adegan Yudha Arfandi Tendang Dante Sebelum Tenggelam

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |07:45 WIB
Angger Dimas Geram Adegan Yudha Arfandi Tendang Dante Sebelum Tenggelam
Angger Dimas geram saat rekonstruksi kematian Dante (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ayahanda mendiang Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante (6), Angger Dimas mengaku geram. Hal ini terjadi ketika menyaksikan adegan putranya ditendang oleh tersangka, Yudha Arfandi sebelum tenggelam dalam proses rekonstruksi.

Diketahui, Polda Metro Jaya telah merampungkan rekonstruksi dengan 115 reka adegan terkait rekonstruksi kematian Dante digelar di dua tempat berbeda, yakni Lobby Gedung Krimum Polda Metro Jaya, dan kolam renang, menjadi tempat kejadian perkara (TKP).

Angger Dimas Geram Adegan Yudha Arfandi Tendang Dante Sebelum Tenggelam

"Saya paling mengenaskan pas anak saya ditendang," ujar Angger Dimas saat hadiri rekonstruksi di kolam renang, di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur Rabu (28/2/2024).

Angger juga menyebut, tindakan Yudha ketika menendang Dante, sebelum menenggelamkan bukanlah perbuatan manusia. Dirinya sangat marah saat menyaksikan adegan rekonstruksi tersebut.

"Ya teman-teman nilai aja seperti apa kalau dari saya sih itu kejam," jelas Angger.

Mantan suami Tamara Tyasmara ini berharap agar polisi segera mengungkap motif dibalik kematian putranya, sejauh ini masih menjadi misteri.

"Motif belum ada, kita nanti akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan," pungkas Angger Dimas.

Telusuri berita celebrity lainnya
