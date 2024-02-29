Disutradarai Rizal Mantovani, Film Kereta Berdarah Tembus 1 Juta Penonton

JAKARTA - Film 'Kereta Berdarah' produksi MVP berhasil meraih 1 juta penonton sejak tayang pada 1 Februari 2024. Sebanyak lebih dari 1 juta orang bahkan telah merasakan kengerian Kereta Sangkara berkat sutradara Rizal Mantovani.

Dalam film ini, sang sutradara tidak hanya berhasil membuat penonton takut dengan jalan cerita dan juga visual lewat sinematografi serta teknologi CGI yang mumpuni pada Kereta Berdarah. Sebab, alur drama yang disajikan juga cukup menarik.

Lewat Film 'Kereta Berdarah', PT Tripar Multivision Plus Tbk / MVP (RAAM) merasa bahwa film bergenre horor tersebut menjadi pembuka yang cukup baik di 2024. Bahkan film yang dibintangi Putri Ayudya, Zara Leola, Hana Malasan, Kiki Narendra, Yama Carlos, Fadly Faisal, hingga Ruth Marini ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keuntungan bagi RAAM.

Sebagai informasi, pertumbuhan industri film di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Badan Perfilman Indonesia (BPI), pada tahun 2019 jumlah penonton film Indonesia mencapai 51,2 juta. Meski sempat mengalami penurunan di masa Covid-19, jumlah penonton film di indonesia hingga kini masih terus bertambah, khususnya di 2023 yang mencapai 55 juta penonton.

Film Kereta Berdarah tembus 1 juta penonton (Foto: Instagram/mvppictures_id)

Hal itu membuat RAAM juga terus melakukan ekspansi dengan menambah tiga bioskop Platinum Cineplex di kota Cimanggis (Jawa Barat), Batang (Jawa Tengah), dan Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah). Total hingga saat ini, PT Platinum Sinema, MVP telah memiliki 13 bioskop Platinum Cineplex yang tersebar di berbagai kota tier 2 dan tier 3 di Indonesia dengan rata-rata jumlah layar berkisar 2-5 layar per lokasi dan rata-rata kapasitas per bioskop berkisar 140-250 bangku.

