Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Konser I Love RCTI dan Pesta Oke RCTI Siap Goyang Surabaya

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |12:14 WIB
Konser <i>I Love RCTI</i> dan <i>Pesta Oke RCTI</i> Siap Goyang Surabaya
Konser I Love RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Konser I Love RCTI akan kembali menggoyang Surabaya pada 29 Februari 2024, pukul 17.00 WIB. Nama besar seperti Nella Kharisma, Tasya Rosmala, Jihan Audy, dan Arlida Putri dipastikan memeriahkan panggung ini.

Tak hanya empat pedangdut cantik di atas, panggung I Love RCTI juga akan menyuguhkan penampilan khusus dari Rony Parulian dan Nyoman Paul. Ada pula penampilan khusus dari Demian dalam Demam Euro 2024 #RCTIOKEPUOLLL dalam konser tersebut.

Konser yang akan digelar di Parkir Timur Plaza, Surabaya itu menjanjikan tata panggung megah dengan gemerlap lampu panggung memanjakan mata serta sederet lagu hits seperti Konco Mesra, Ditinggal Rabi’, Nemen, dan Dumes.

Sementara itu, Rony Parulian akan memanjakan penonton konser I Love RCTI dengan memperdengarkan lagu Mengapa. Sementara Nyoman Paul membawakan lagu terbarunya, Bernapaslah Sejenak

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement