Konser I Love RCTI dan Pesta Oke RCTI Siap Goyang Surabaya

JAKARTA - Konser I Love RCTI akan kembali menggoyang Surabaya pada 29 Februari 2024, pukul 17.00 WIB. Nama besar seperti Nella Kharisma, Tasya Rosmala, Jihan Audy, dan Arlida Putri dipastikan memeriahkan panggung ini.

Tak hanya empat pedangdut cantik di atas, panggung I Love RCTI juga akan menyuguhkan penampilan khusus dari Rony Parulian dan Nyoman Paul. Ada pula penampilan khusus dari Demian dalam Demam Euro 2024 #RCTIOKEPUOLLL dalam konser tersebut.

Konser yang akan digelar di Parkir Timur Plaza, Surabaya itu menjanjikan tata panggung megah dengan gemerlap lampu panggung memanjakan mata serta sederet lagu hits seperti Konco Mesra, Ditinggal Rabi’, Nemen, dan Dumes.

Sementara itu, Rony Parulian akan memanjakan penonton konser I Love RCTI dengan memperdengarkan lagu Mengapa. Sementara Nyoman Paul membawakan lagu terbarunya, Bernapaslah Sejenak.