Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Akting Lesti Kejora dalam Aku Mencintaimu karena Allah Bikin Meleleh, Segera Tayang di RCTI

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |18:41 WIB
Akting Lesti Kejora dalam <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Bikin Meleleh, Segera Tayang di RCTI
Akting Lesti Kejora dalam Aku Mencintaimu karena Allah bikin meleleh. (Foto: Rio Motret)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan beradu akting dalam serial baru RCTI berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah. Series tersebut akan tayang pada momen Ramadhan mendatang. 

Dalam trailer yang dirilis MNC Pictures di Instagram, series itu dibuka dengan kebahagiaan Rama (Rendi Jhon) membayangkan kehidupan pernikahan dengan sang calon istri, Arsy (Lesti Kejora). Bagi Rama, Arsy adalah perempuan yang sempurna. 

Tak hanya Rama, Arsy juga merasakan kebahagiaan dan rasa antusias yang sama. Jelang pernikahan, mereka kemudian melakukan pemotretan prewedding di mana Rama mengenakan jas putih, sementara Arsy memakai kebaya berwarna senada. 

“Calon istriku benar-benar perempuan saleha dan cantik. Arsy juga pintar mengaji,” gumam Rama dalam hati. 

Namun di tengah persiapan pernikahan itu, muncul sosok Rizky Billar yang belum diketahui perannya. Dia mempertanyakan keseriusan Rama untuk menikah dengan Arsy. “Lo yakin bakal melanjutkan pernikahan ini?” katanya. 

Aku Mencintaimu karena ALlah. (Foto: MNC Pictures)

Dalam sekejap mata, kebahagiaan Rama dan Arsy sirna ketika keduanya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa pria tersebut. Senyum dan tawa di wajah Arsy pun berubah airmata dan kesedihan.

Arsy terlihat menangis di pusara mendiang Rama di mana Rizky Billar juga berada di sana. Kesedihannya tak berhenti sampai di situ. Dia masih harus meratapi nasib karena harus menikah dengan pria lain saat hatinya masih sangat berduka. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174319/lesti_kejora_dan_rizky_billar-wAGv_large.jpg
Szoboszlai Dominik Balas Komentar Lesti Kejora, Rizky Billar Langsung Ngadu ke Kendall Jennar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157148/lesti_kejora-M0Dl_large.jpg
Lesti Kejora Tahan Tangis di Mahkamah Konstitusi, Curhat Usai Dilaporkan soal Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/206/3155714/film_lebih_dari_selamanya-D5Aq_large.jpeg
Film Lebih dari Selamanya Dikaitkan dengan Lagu Lesti Kejora, Ini Kata Produser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/205/3144575/yoni_dores-FdxT_large.jpg
Bantah Peras Lesti Kejora, Yoni Dores: Saya Tak Pernah Mikir Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142311/king_nassar-IEOF_large.JPG
Dukungan King Nassar untuk Lesti Kejora Usai Dilaporkan karena Kasus Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142123/iis_dahlia_dan_lesti_kejora-6CPj_large.jpg
Yoni Dores Klaim Lagunya Booming Berkat Iis Dahlia, Bukan Lesti Kejora
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement