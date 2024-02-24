Akting Lesti Kejora dalam Aku Mencintaimu karena Allah Bikin Meleleh, Segera Tayang di RCTI

JAKARTA - Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan beradu akting dalam serial baru RCTI berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah. Series tersebut akan tayang pada momen Ramadhan mendatang.

Dalam trailer yang dirilis MNC Pictures di Instagram, series itu dibuka dengan kebahagiaan Rama (Rendi Jhon) membayangkan kehidupan pernikahan dengan sang calon istri, Arsy (Lesti Kejora). Bagi Rama, Arsy adalah perempuan yang sempurna.

Tak hanya Rama, Arsy juga merasakan kebahagiaan dan rasa antusias yang sama. Jelang pernikahan, mereka kemudian melakukan pemotretan prewedding di mana Rama mengenakan jas putih, sementara Arsy memakai kebaya berwarna senada.

“Calon istriku benar-benar perempuan saleha dan cantik. Arsy juga pintar mengaji,” gumam Rama dalam hati.

Namun di tengah persiapan pernikahan itu, muncul sosok Rizky Billar yang belum diketahui perannya. Dia mempertanyakan keseriusan Rama untuk menikah dengan Arsy. “Lo yakin bakal melanjutkan pernikahan ini?” katanya.

Dalam sekejap mata, kebahagiaan Rama dan Arsy sirna ketika keduanya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa pria tersebut. Senyum dan tawa di wajah Arsy pun berubah airmata dan kesedihan.

Arsy terlihat menangis di pusara mendiang Rama di mana Rizky Billar juga berada di sana. Kesedihannya tak berhenti sampai di situ. Dia masih harus meratapi nasib karena harus menikah dengan pria lain saat hatinya masih sangat berduka.