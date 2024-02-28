KPAI Sebut Binus School Serpong Tak Terbuka soal Kasus Perundungan Anak Vincent Rompies

JAKARTA - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarani mengatakan bahwa pihak Binus School Serpong tidak memberikan respon positif terkait fakta kasus bullying yang diduga dilakukan oleh siswanya.

"Tanggal 23 Februari 2024 KPAI memastikan proses pengisian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi selesai dan mendesak agar segera dilakukan gelar perkara. Kemudian KPAI bersama Itjen Kemendikbud Ristek dan KemenPPPA menemui sekolah, namun KPAI dan Kemen PPPA tidak mendapatkan respon yang positif dari pihak sekolah," ujar Diyah Puspitarini di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Tak menyerah begitu saja, KPAI kemudian kembali mendatangi sekolah di kawasan Tangerang Selatan tersebut. Lagi-lagi pihak sekolah juga enggan terbuka dengan kasus bullying yang menyeret anak Vincent Rompies FLR sebagai salah satu terduga pelaku.

"Kedatangan kedua, KPAI melakukan klarifikasi informasi yang diberikan dari pihak sekolah atas hak pendidikan anak, namun upaya gagal karena ketidakterbukaan pihak sekolah," tambahnya.

Bahkan Diyah merasa kesulitan untuk mengungkap fakta dan menyelesaikan kasus bullying tersebut.

