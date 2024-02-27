Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

KPAI Sebut Pelaku Bullying Binus School Serpong Ada 11, Termasuk Orang Dewasa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |17:25 WIB
KPAI Sebut Pelaku Bullying Binus School Serpong Ada 11, Termasuk Orang Dewasa
KPAI sebut pelaku perundungan Binus School Serpong ada 11 orang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Komisioner, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diyah Puspitasari telah menemukan fakta baru terkait kasus bullying yang terjadi di Binus School Serpong.

Setelah melakukan penyelidikan, KPAI menyebut bahwa pelaku terduga bullying yang menyeret nama anak Vincent Rompies itu, ada 11 orang, termasuk ada orang dewasa.

KPAI Sebut Pelaku Bullying Binus School Serpong Ada 11, Termasuk Orang Dewasa

"Kasus Kekerasan fisik dan psikis, perundungan yang menimpa anak AL, diduga dilakukan oleh delapan anak siswa dan tiga orang dewasa," ujar Diyah Puspitarini di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (26/2/2024).

Diyah Puspitarini juga mengakui bahwa aksi bullying itu dilakukan dua kali pada 2 dan 13 Februari 2024 dengan total 11 terduga pelaku.

"Ya, itu yang mungkin dirasakan oleh si anak korban dan muncul di visum," ungkap Diyah Puspitarini.

