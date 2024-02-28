Sinopsis Film The Da Vinci Code, Kebenaran yang Guncang Eksistensi Gereja

JAKARTA - Sinopsis film The Da Vinci Code akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Da Vinci Code adalah film thriller misteri tahun 2006 yang disutradarai oleh Ron Howard, ditulis oleh Akiva Goldsman, dan berdasarkan novel tahun 2003 karya Dan Brown dengan judul yang sama.

Film pertama dalam seri film Robert Langdon, film ini dibintangi oleh Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Alfred Molina, Jürgen Prochnow, Jean Reno, dan Paul Bettany.

Dalam film ini, Robert Langdon, seorang profesor simbologi agama dari Universitas Harvard, menjadi tersangka utama dalam pembunuhan mengerikan dan tidak biasa dari kurator Louvre, Jacques Saunière.

The Da Vinci Code mendapatkan rating persetujuan 25% di situs web agregat ulasan film Rotten Tomatoes berdasarkan sampel 231 ulasan dan rating rata-rata 4,80/10.

Sinopsis film The Da Vinci Code

Jacques Saunière, seorang kurator Louvre, dikejar oleh seorang biarawan Katolik albino bernama Silas, yang menuntut lokasi "keystone" untuk menemukan dan menghancurkan Holy Grail. Saunière memberinya petunjuk palsu dan dibunuh. Polisi menemukan tubuhnya diatur seperti Manusia Vitruvius milik Da Vinci. Kapten polisi Bezu Fache memanggil ahli simbologi Amerika Robert Langdon, yang sedang di Paris untuk memberikan kuliah tentang interpretasi simbol, untuk memeriksa tubuh Saunière.

Langdon diperlihatkan tubuhnya dan pesan rahasia, hanya dapat dibaca dengan cahaya UV. Ini berisi urutan Fibonacci yang tidak berurutan. Sophie Neveu, seorang kriptografer polisi dan cucu Saunière, memberi tahu Langdon bahwa Fache menanam pelacak padanya setelah menemukan kata-kata, "P.S. Temukan Robert Langdon" di akhir pesan rahasia Saunière. Fache percaya bahwa Langdon membunuh Saunière. Sophie membuang pelacak itu, mengalihkan perhatian polisi saat mereka menyelinap di sekitar Louvre, menemukan petunjuk lebih lanjut dalam karya-karya Leonardo da Vinci. Langdon menyimpulkan bahwa Saunière adalah kepala besar Priory of Sion.

Silas bekerja untuk seseorang yang tak dikenal yang disebut "Guru", bersama dengan anggota Opus Dei, yang dipimpin oleh Uskup Aringarosa. Dia pergi ke gereja sesuai petunjuk Saunière dan menemukan penanda dengan "Ayub 38:10" terukir di dalamnya, ayat Alkitab yang dimulai, "Di sinilah kamu akan datang, dan tidak lebih jauh lagi...". Marah, dia membunuh biarawati yang tinggal di sana.

Langdon dan Sophie pergi ke sebuah bank Prancis dan mengakses kotak deposit aman Saunière dengan menggunakan urutan Fibonacci. Di dalamnya ada cryptex, wadah silinder yang berisi pesan di atas papyrus. Itu hanya bisa dibuka tanpa merusak isinya dengan memutar dial untuk mengeja kata sandi. Saat polisi tiba, manajer bank Andre Vernet membantu Langdon dan Sophie melarikan diri, kemudian mencoba mencuri cryptex dan membunuh mereka. Langdon dan Sophie melarikan diri dengan cryptex.

Mereka mengunjungi teman Langdon, Sir Leigh Teabing, seorang ahli Holy Grail. Teabing mengklaim bahwa Grail bukanlah cangkir tetapi adalah Maria Magdalena. Dia mengatakan bahwa dia bukanlah pelacur tetapi istri Yesus Kristus. Teabing berargumen bahwa Maria hamil selama penyaliban Yesus, dan Priory dibentuk untuk melindungi keturunan mereka. Opus Dei telah berusaha menghancurkan Grail untuk menjaga kredibilitas Vatikan.

Kemudian, Silas masuk ke rumah Teabing, tetapi Teabing, yang menggunakan tongkat, menggunakan salah satunya untuk menonaktifkannya dengan memukul kaki yang terikat oleh celice, perangkat logam yang digunakan untuk mengalihkan pengikatan cambukan, sebagai penghormatan kepada siksaan Kristus. Kelompok tersebut melarikan diri ke London menggunakan pesawat pribadi Teabing, bersama dengan pelayannya, Remy Jean.

Interpretasi mereka tentang petunjuk yang tersembunyi dalam kotak cryptex membawa mereka ke Temple Church, di mana mereka tidak menemukan apa-apa. Remy, yang mengklaim menjadi Guru, membebaskan Silas. Remy membawa Teabing sebagai sandera, meletakkannya di bagasi mobil, dan membawa Silas bersembunyi di rumah aman Opus Dei. Teabing, yang terungkap sebagai Guru, kemudian meracuni Remy dan mengirim polisi mengejar Silas. Polisi menembak Silas setelah secara tidak sengaja melukai Aringarosa, yang segera ditangkap oleh Fache, yang merasa tersinggung karena digunakan untuk memburu Langdon.