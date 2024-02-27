Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Criminal Activities

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |22:01 WIB
Sinopsis Film Criminal Activities
Sinopsis Film Criminal Activities (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Criminal Activities akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Criminal Activities adalah film thriller kejahatan Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Jackie Earle Haley dalam debut penyutradarannya dan ditulis oleh Robert Lowell.

Film ini dibintangi oleh Michael Pitt, Dan Stevens, John Travolta, Christopher Abbott, Edi Gathegi, Rob Brown, dan Jackie Earle Haley.

Sinopsis Film Criminal Activities

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Criminal Activities mendapatkan skornya 50%, dan nilai rata-ratanya 5,9/10, diambil sampelnya dari 20 ulasan.

Sinopsis Film Criminal Activities

Empat orang menginvestasikan uang pinjaman dalam sebuah perusahaan yang dijamin mengembalikan modal ventura mereka sepuluh kali lipat atau lebih. Mereka tidak terganggu bahwa informasi istimewa yang menjadi dasar tindakan mereka berasal dari perdagangan insider. Dua hal tidak berjalan semestinya. Perusahaan tiba-tiba gulung tikar akibat tekanan pemeriksaan federal dan penyokong keuangan mereka ternyata adalah mafia tingkat menengah yang ramah.

Mafia tersebut, bernama Eddie (John Travolta), menawarkan mereka jalan keluar dari situasi canggung mereka. Mereka diminta untuk menculik seorang pria dan menahannya selama 24 jam sebelum menyerahkan pria tersebut kepada Eddie dan rekan-rekannya. Tindakan ini akan membersihkan hutang besar mereka padanya, dan semua orang akan dengan senang hati melanjutkan hidup masing-masing. Namun, muncul beberapa masalah yang mengganggu.

Salah satunya adalah bahwa korban penculikan terkait dengan bos mafia yang menawarkan hadiah dua juta dolar untuk orang pertama yang mengembalikan keponakannya. Yang lainnya adalah bahwa keempat penculik sekarang diharuskan untuk membunuh korban sebelum diizinkan meninggalkan gedung.

