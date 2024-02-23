Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Bombshell, Skandal Pelecehan Seksual di Fox News

Jum'at, 23 Februari 2024 |22:21 WIB
JAKARTA - Sinopsis film Bombshell akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bombshell adalah film drama Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Jay Roach dan ditulis oleh Charles Randolph.

Film ini dibintangi oleh Charlize Theron, Nicole Kidman, dan Margot Robbie, dan didasarkan pada cerita para wanita di Fox News yang berusaha untuk mengungkap CEO Roger Ailes atas kasus pelecehan seksual. Film ini juga dibintangi oleh John Lithgow, Kate McKinnon, Connie Britton, Malcolm McDowell, dan Allison Janney.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating persetujuan sebesar 68% berdasarkan 334 ulasan, dengan rata-rata rating 6.6/10.

Sinopsis Film Bombshell

Setelah menjadi moderator bersama dalam debat Republik 2016, Megyn Kelly menghadapi banyak hinaan dari Donald Trump, yang marah karena dia menanyakan padanya tentang komentar kasarnya terhadap wanita. Di bawah tekanan dari jaringan, dan setelah menerima ancaman kematian dan perhatian paparazi yang tidak diinginkan, Kelly akhirnya berdamai dengan Trump.

Sementara itu, Gretchen Carlson dipecat sebagai co-anchor dari acara Fox & Friends yang populer, dan dipindahkan ke acara yang kurang populer. Dikecam oleh komentar seksi, termasuk oleh Roger Ailes, Carlson bertemu dengan pengacara, Nancy Smith dan Neil Mullin, yang menjelaskan bahwa kontrak Carlson mencegahnya untuk menggugat jaringan, tetapi dia bisa menggugat Ailes secara pribadi.

Di hari pertamanya di The O'Reilly Factor, Kayla Pospisil bertemu dengan staf wanita lainnya, Jess Carr, dan keduanya berhubungan seks. Keesokan harinya, Ailes mulai melecehkan seksual Pospisil. Pospisil mulai menceritakan kepada Carr tentang apa yang terjadi, tetapi Carr menginterupsi, mengatakan bahwa dia tidak bisa terlibat.

