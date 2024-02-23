Sinopsis Film The Last Witch Hunter, Takdir Vin Diesel Basmi Penyihir

JAKARTA - Sinopsis film The Last Witch Hunter akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Last Witch Hunter adalah film aksi fantasi Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Breck Eisner dan ditulis oleh Cory Goodman, Matt Sazama, dan Burk Sharpless.

Film ini dibintangi oleh Vin Diesel sebagai pemburu penyihir abadi yang harus menghentikan wabah yang menghancurkan seluruh dunia. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating 17%, berdasarkan 123 ulasan, dengan rata-rata rating 3.8/10.

Sinopsis Film The Last Witch Hunter

Delapan ratus tahun yang lalu, Ratu Penyihir melepaskan Wabah Hitam untuk memusnahkan umat manusia. Sebuah kelompok ksatria, termasuk Kaulder yang ditinggal istri, menyerbu sarangnya dan menusuknya. Sebelum mati, Ratu Penyihir mengutuk Kaulder dengan kehidupan abadi.

Pada zaman sekarang, Kaulder mencegah seorang remaja dari secara tidak sengaja menghancurkan pesawat dengan rune yang mengendalikan cuaca. Kaulder terungkap bekerja sebagai pemburu penyihir untuk sebuah organisasi bernama Kapak dan Salib, yang bertujuan untuk menjaga perdamaian antara manusia dan penyihir serta menghukum mati atau memenjarakan penyihir yang melanggar hukum. Dia dibantu oleh seorang imam yang disebut "Dolan", sebuah tradisi yang dibawa dari pertempuran untuk menghancurkan Ratu Penyihir.

Dolan ke-36 memberitahu Kaulder bahwa dia pensiun dari tugasnya dan telah memilih Dolan baru untuknya, tetapi meninggal dalam tidurnya. Kaulder dan Dolan ke-37 menyimpulkan bahwa 36 dibunuh oleh seorang penyihir. Saat melacak penyihir tersebut, Kaulder menemukan jejak sihir gelap kuno, yang tidak terlihat sejak sebelum ia membunuh Ratu. Terungkap bahwa 36 tidak mati tetapi di bawah mantra sihir gelap yang hanya bisa dipatahkan jika penyihir yang melemparkannya dibunuh.

Menggunakan petunjuk yang ditinggalkan oleh 36, Kaulder pergi ke sebuah bar penyihir, yang dimiliki oleh Chloe dan Miranda, untuk membeli mantra ingatan untuk membantunya mengingat bagaimana ia mati dan kembali. Akhirnya Chloe setuju untuk melakukan mantra tersebut. Selama proses mengulangi ingatan Kaulder, bar tersebut diserang oleh penyihir yang mengutuk Dolan ke-36. Dia kemudian menyerang Chloe di apartemennya, meskipun Kaulder menyelamatkannya. Kaulder dan Dolan ke-37 bekerja sama untuk menentukan nama penyihir itu—Baltasar Ketola, juga dikenal sebagai Belial. Setelah Miranda dibunuh oleh Belial, Chloe setuju untuk membantu Kaulder mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk membunuhnya.

Untuk mendapatkan bahan langka untuk membuat mantra ingatan lainnya, mereka mengunjungi penyihir lain, Danique. Namun, Danique melemparkan mantra ingatan pada Kaulder, berencana menjebaknya dalam mimpinya selamanya. Namun Chloe bisa masuk ke dalam transnya dan membebaskan pikirannya dan keduanya berhasil melarikan diri. Kaulder meminta Chloe untuk masuk ke dalam pikirannya dan menarik keluar ingatannya. Dia menemukan bahwa, meskipun tubuh Ratu terbakar menjadi abu, Dolan pertama memilih untuk menyimpan hatinya; jika hati itu dihancurkan, Kaulder akan mati. Mereka menyimpulkan bahwa 36 diserang karena dia tahu di mana hati itu disembunyikan dan disiksa untuk mengungkap lokasinya. Mereka juga menyadari bahwa rencana sesungguhnya Belial adalah untuk membangkitkan kembali Ratu.