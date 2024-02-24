Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Exhuma Raih 1 Juta Penonton setelah 3 Hari Rilis di Bioskop

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |14:26 WIB
Film Exhuma Raih 1 Juta Penonton setelah 3 Hari Rilis di Bioskop
Film Exhuma raih 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 3 hari. (Foto: Hancinema)
SEOUL - Film Korea Exhuma menorehkan performa solid di box office Korea Selatan. Badan Perfilman Korea mencatat, film bergenre misteri okultisme tersebut berhasil mendulang 1 juta penonton, pada Sabtu (24/2/2024) pagi. 

Artinya, angka 1 juta penonton itu diraih film tersebut hanya dalam waktu 3 hari sejak debut di bioskop pada 22 Februari 2024. Film itu meraih 336.114 penonton dengan pendapatan USD2,36 juta di hari pertama pemutarannya.

Film Exhuma raih 1 juta penonton dalam 3 hari. (Foto: Hancinema)

Dengan begitu, film tersebut meraih 1 juta penonton lebih cepat dibandingkan 12.12: The Day yang rilis pada November 2023. Film yang dibintangi Hwang Jung Min dan Jung Woo Sung itu meraih 1 juta penonton sekitar 4 hari setelah tayang di bioskop. 

Film Exhuma berkisah tentang keluarga kaya raya di Los Angeles yang mengalami peristiwa mistis. Keluarga tersebut meminta bantuan dua dukun muda, Hwa Rim (Kim Go Eun) dan Bong Gil (Lee Do Hyun), ketika teror mistis itu mulai menyerang bayi mereka. 

