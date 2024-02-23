Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Tech Odyssey Hanya di RCTI

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |11:03 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Tech Odyssey Hanya di RCTI
Episode Tech Odyssey animasi KIKO. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Serial animasi KIKO akan kembali menghangatkan Minggu pagi Anda dan keluarga lewat episode Tech Odyssey. Sebelum menontonnya, berikut bocoran episode terbaru KIKO pekan ini. 

Anya terlihat begitu antusias untuk mengikuti kompetisi sains yang digelar di Kota Asri. Sayang, keinginan Anya untuk mengikuti lomba itu tak direstui sang kakak. Namun hal itu tak membuat dia patah semangat. 

Bersama Kiko dan TingTing, Anya membuat sebuah skateboard revolusioner untuk diikutkan dalam kompetisi sains tersebut. Namun yang menarik, Anya diam-diam membenarkan fitur jet dalam skateboardnya. 

Apakah kejutan dari Anya itu bisa membuat mereka menang dalam kompetisi tersebut? Jangan lewatkan Episode The Odyssey animasi KIKO hanya di RCTI, pada Minggu (25/2/2024), pukul 08.00 WIB. 

Serial animasi ini juga tayang di MNCTV setiap Senin-Jumat, pukul 06.30 WIB dan Minggu, jam 09.00 WIB.

Produk animasi MNC Animation ini tak hanya menghadirkan aksi dan petualangan seru untuk Anda dan keluarga, namun juga pesan moral tentang persahabatan, pengorbanan, kebenaran, dan perjuangan. 

Selain di RCTI, serial animasi KIKO dapat Anda tonton lewat aplikasi RCTI+ dan laman www.rctiplus.com.*

(SIS)

