Intip Gaya Nyentrik Amanda Manopo saat Makan Warteg

JAKARTA — Amanda Manopo tiada henti menjadi sorotan publik. Kali ini, dirinya menarik perhatian netizen lantaran tampilannya yang nyentrik saat mengunjungi warteg (warung tegal).

Mengutip Instagram @amandamanopo, Kamis (22/2/2024), Amanda terlihat cantik dalam balutan kebaya kutu baru berwarna fuschia. Untuk bawahannya, Amanda terlihat mengenakan rok lilit warna abu-abu.

Menariknya, Amanda terlihat melilitkan selendang cokelat pada bagian perutnya. Hal ini membuat penampilan Amanda Manopo terlihat semakin manis. Penampilannya semakin fashionable dengan tambahan slingbag yang ia cantolkan di pundak kanan.

Untuk alas kaki, Amanda memilih tampil simple dan sederhana. Dirinya terlihat mengenakan sandal warna cokelat susu.

Semakin menarik, Amanda terlihat berpose bak sebuah model di pintu masuk warteg. Amanda terlihat menempelkan tangan kirinya kusen pintu. Kemudian, ia menempelkan kepala pada tangannya. Wajahnya yang cantik terlihat menunjukkan senyum manis. Sementara matanya yang indah ditutupi dengan kacamata hitam.

Sementara untuk gaya rambutnya, Amanda memilih untuk mencepol rambutnya menjadi satu di belakang kepala.