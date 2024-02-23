Shanty akan Kembali Berkarya di Indonesia Usai 12 Tahun Vakum dan Pindah ke Hong Kong

Shanty akan kembali berkarier di Indonesia setelah 12 tahun vakum (Foto: Instagram/shantyofficial)

JAKARTA - Penyanyi sekaligus mantan VJ MTV, Shanty akhirnya pulang ke Indonesia. Pelantun 'Hanya Memuji' ini bahkan mengaku ingin kembali berkaya lagi di Indonesia usai 12 tahun vakum lantaran pindah ke Hong Kong.

Hal itu diungkap Shanty dalam kanal YouTube, Melaney Ricardo. Ia mengatakan sudah kembali dari Hong Kong dan menetap di Bali sejak 2022 lalu.

“Ini chapter baru, dan mendefinisikan diriku sendiri dan ini waktunya untuk bermusik lagi,” ungkap Shanty dikutip Jumat (23/2/2024).

Pindah ke Hong Kong sejak 2010, Shanty mengaku dirinya banyak menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga. Namun, wanita 45 tahun ini mengaku sempat ingin kembali berkarier sebagai musisi di Hong Kong.

Sayangnya, peluang itu tak berpihak pada Shanty. Ia mengungkap beberapa kesulitan yang ia alami saat ingin kembali berkarya di negeri tersebut.

Salah satunya saat Shanty memutuskan mendatangi perusahaan agensi di Hong Kong. Shanty hendak menunjukan karya-karyanya di Tanah Air agar bisa kembali bermusik di negara tersebut. Namun, karya Shanty seolah tak dilirik dan membuatnya sulit untuk kembali bermusik di Hong Kong.

“Asli ya, mungkin cuma dipasang 30 detik pertama, terus udah gitu cuma yang ‘saya gak yakin punya sesuatu untuk kamu’,” papar Shanty.

“Kayaknya Hong Kong bukan tempat aku untuk berkembang, atau memberiku kesempatan, aku sudah coba berkali-kali,” tambahnya.