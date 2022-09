JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris, Shanty, adalah sosok yang gigih dalam mengejar mimpi. Bintang film Berbagi Suami ini mengungkap perjalanan hidupnya sebelum sukses menjadi seorang artis Tanah Air.

Shanty mengaku pernah menjadi Sales Promotion Girl (SPG) di pusat perbelanjaan. Selain itu, dia giat menerima berbagai pekerjaan, yang menurutnya tak mungkin membawanya bisa merintis karier di dunia hiburan.

"Gue pernah jadi SPG di mall, gue pernah juga nerima job-job yang kayaknya enggak akan berakhir seperti sekarang," ujar Shanty, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Rabu (21/9/2022).

Tetapi Shanty tak berkecil hati dengan pengalaman hidupnya itu. Menurutnya, dia tak akan bisa berada di titik sekarang tanpa melakoni pekerjaan-pekerjaan tersebut.

"Tanpa pintu-pintu itu, enggak akan kebuka pintu yang lebih besar," ujar istri Sebastian Paredes itu.

Shanty kemudian menceritakan pengalamannya ketika mendapatkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang terbilang murah. Ia mulanya sempat bingung apakah harus menerima pekerjaan tersebut.

"Dulu, waktu video klip Inikah Cinta, itu duitnya kecil. Enggak ada persiapan, kostum suruh bawa sendiri, pokoknya gue inget banget, ini gue terima enggak yah? kecil banget duitnya even for that era," kata Shanty

Lantaran menyukai lagu 'Inikah Cinta' dari M.E, Shanty bersedia menerimanya. Namun pilihannya itu ternyata tepat, karena lagu tersebut meledak di pasaran hingga mengantarkan namanya dikenal masyarakat luas.

"Itu hit terbesar sampai sekarang, lagu paling berkesan, video paling berkesan," kata Shanty dalam bahasa Inggris.

Berdasarkan perjalanan hidupnya itu, Shanty memberi pesan bijak. Menurutnya, bukan sesuatu yang salah jika seseorang memulai semuanya dari hal kecil agar pintu yang lebih besar bisa terbuka lebar.