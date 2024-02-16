Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Vakum 3 Tahun, DAY6 Bersiap Rilis Album Baru Bulan Depan

Nafisa Tahira , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |15:05 WIB
Vakum 3 Tahun, DAY6 Bersiap Rilis Album Baru Bulan Depan
DAY6 bakal rilis album baru bulan depan. (Foto: JYP Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Band Korea DAY6 dikabarkan akan merilis album terbaru mereka, pada pertengahan Maret mendatang. Hal itu pertama kali dipublikasikan Hankook Ilbo, pada 16 Februari 2024.

Media tersebut dalam laporannya juga menyebut bahwa Young K cs saat ini sedang syuting video musik single terbaru mereka. Sayang, sejauh ini JYP Entertainment belum merilis keterangan resmi terkait kabar comeback DAY6. 

Jika memang DAY6 comeback bulan depan, maka ini akan menjadi karya terbaru mereka setelah para personelnya merampungkan masa wajib militer. Seperti diketahui, para member menjalani wamil secara bertahap sepanjang 2021 hingga 2023. 

DAY6 bakal rilis album baru bulan depan. (Foto: JYP Entertainment)

Selain itu, album baru ini juga akan menjadi proyek comeback DAY6 dengan personel lengkap dalam 3 tahun terakhir. Mini album ‘The Book of Us: Negentropy-Chaos Swallowed Up in Love’ yang dirilis pada April 2021 merupakan karya terakhir mereka sebagai grup.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement