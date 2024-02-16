Vakum 3 Tahun, DAY6 Bersiap Rilis Album Baru Bulan Depan

SEOUL - Band Korea DAY6 dikabarkan akan merilis album terbaru mereka, pada pertengahan Maret mendatang. Hal itu pertama kali dipublikasikan Hankook Ilbo, pada 16 Februari 2024.

Media tersebut dalam laporannya juga menyebut bahwa Young K cs saat ini sedang syuting video musik single terbaru mereka. Sayang, sejauh ini JYP Entertainment belum merilis keterangan resmi terkait kabar comeback DAY6.

Jika memang DAY6 comeback bulan depan, maka ini akan menjadi karya terbaru mereka setelah para personelnya merampungkan masa wajib militer. Seperti diketahui, para member menjalani wamil secara bertahap sepanjang 2021 hingga 2023.

Selain itu, album baru ini juga akan menjadi proyek comeback DAY6 dengan personel lengkap dalam 3 tahun terakhir. Mini album ‘The Book of Us: Negentropy-Chaos Swallowed Up in Love’ yang dirilis pada April 2021 merupakan karya terakhir mereka sebagai grup.*

