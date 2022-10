ARTIS Catherine Wilson hanya tinggal menghitung jam sebelum status jandanya resmi hilang. Pada hari ini, Sabtu (1/10/2022), wanita yang akrab disapa Keket itu diketahui akan menikah dengan anggota DPRD Sidrap, Sulawesi Selatan, Idham Mase.

Pernikahan itu digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Berdasarkan undangan yang beredar di kalangan wartawan, Catherine Wilson dan Idham Mase menggelar pernikahan di salah satu hotel berbintang di kawasan Jakarta Selatan pada 14.30 WIB nanti.

Jelang menikah, Catherine Wilson pun membagikan persiapannya menuju hari spesial itu. Mulai dari perawatan wajah hingga bertemu dengan sahabat-sahabatnya.

Salah satunya Shanty, lewat Instagram Story miliknya Shanty membagikan persiapan menuju pernikahan Catherine Wilson.

Dalam video tersebut ia mengaku sedang berada di hotel dan tengah bersiap untuk make up.

"Pagi-pagi kita make up bareng di hotel, sambil mendengarkan lagu syantik, napak tilas," ucap Shanty, Sabtu (1/10/2022).

Dalam video tersebut, Shanty juga menyempatkan keterangan detik-detik menuju pernikahan Catherine Wilson.

"Road to @catherinewilson 's wedding. Song 'Waktu Takkan Mampu' by yours truly Shanty," tulis Shanty.

Catherine Wilson pun mengunggah ulang Instagram Story Shanty. "Seru sekali pagi kalian," balas Catherine Wilson. Seperti diketahui sebelumnya, ini merupakan pernikahan kedua Catherine Wilson. Perempuan yang akrab disapa Keket ini pernah gagal mempertahankan pernikahan dengan Achmad Muchlas Arofat.