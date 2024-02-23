Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shanty Ogah Jawab Status Pernikahannya dengan Sebastian Paredes

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |12:57 WIB
Shanty Ogah Jawab Status Pernikahannya dengan Sebastian Paredes
Shanty ogah jawab status pernikahannya dengan Sebastian Paredes (Foto: Instagram/shantyofficial)
A
A
A

JAKARTA - Shanty saat ini memilih untuk menetap di Bali dan kembali untuk membangun karier bermusiknya di Indonesia. Kepulangannya ke Indonesia bersama anak-anak tanpa sang suami, membuat publik pun penasaran dengan nasib rumah tangganya dengan sebastian Paredes.

Sebelumnya, wanita 45 tahun ini sempat pindah ke Hong Kong pada 2010 lantaran mengikuti sang suami. Sayangnya, saat ditanya soal rumah tangganya dengan Sebastian, pelantun 'Hanya Memuji' ini memilih bungkam.

“Are you single now?,” tanya Meleney Ricardo di akun YouTubenya.

“Yang penting semua pihak semua orang sudah happy. Semuanya baik-baik saja. Itu yang paling penting,” jawab Shanty.

Shanty

Shanty ogah jawab status pernikahannya dengan Sebastian Paredes (Foto: Instagram/shantyofficial)

“Everybody’s happy,” tambahnya.

Dugaan Shanty sudah melajang pun diperkuat dengan keputusannya hanya memboyong dua buah hatinya kembali ke Indonesia. Shanty mengaku tak mengajak sang suami untuk menetap di Bali.

“Lo bawa anak-anak?,” tanya Melaney.

“Yes,” jawab Shanty.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974662/shanty-mengaku-syok-saat-kembali-bermusik-di-indonesia-dunia-entertainment-sudah-berubah-OWMX08JnPG.jpg
Shanty Mengaku Syok saat Kembali Bermusik di Indonesia: Dunia Entertainment Sudah Berubah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974369/shanty-akan-kembali-berkarya-di-indonesia-usai-12-tahun-vakum-dan-pindah-ke-hong-kong-osG5iFPRxC.jpg
Shanty akan Kembali Berkarya di Indonesia Usai 12 Tahun Vakum dan Pindah ke Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/205/2820670/shanty-comeback-lewat-kupu-menanti-bangkitkan-nostalgia-musik-90-an-6zZqY82CkM.jpg
Shanty Comeback Lewat Kupu Menanti, Bangkitkan Nostalgia Musik 90-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/03/33/2739386/tinggal-di-bali-shanty-dihantam-isu-cerai-1lIpp29ZHF.jpg
Tinggal di Bali, Shanty Dihantam Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/01/33/2678663/shanty-ungkap-detik-detik-jelang-pernikahan-catherine-wilson-dan-idham-mase-y0VxenZfqw.jpg
Shanty Ungkap Detik-detik Jelang Pernikahan Catherine Wilson dan Idham Mase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/21/33/2671762/perjalanan-hidup-shanty-pernah-jadi-spg-hingga-model-video-klip-dengan-upah-minim-Mbr34FWKUF.jpg
Perjalanan Hidup Shanty, Pernah Jadi SPG hingga Model Video Klip dengan Upah Minim
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement