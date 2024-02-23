Shanty Ogah Jawab Status Pernikahannya dengan Sebastian Paredes

JAKARTA - Shanty saat ini memilih untuk menetap di Bali dan kembali untuk membangun karier bermusiknya di Indonesia. Kepulangannya ke Indonesia bersama anak-anak tanpa sang suami, membuat publik pun penasaran dengan nasib rumah tangganya dengan sebastian Paredes.

Sebelumnya, wanita 45 tahun ini sempat pindah ke Hong Kong pada 2010 lantaran mengikuti sang suami. Sayangnya, saat ditanya soal rumah tangganya dengan Sebastian, pelantun 'Hanya Memuji' ini memilih bungkam.

“Are you single now?,” tanya Meleney Ricardo di akun YouTubenya.

“Yang penting semua pihak semua orang sudah happy. Semuanya baik-baik saja. Itu yang paling penting,” jawab Shanty.

Shanty ogah jawab status pernikahannya dengan Sebastian Paredes (Foto: Instagram/shantyofficial)

“Everybody’s happy,” tambahnya.

Dugaan Shanty sudah melajang pun diperkuat dengan keputusannya hanya memboyong dua buah hatinya kembali ke Indonesia. Shanty mengaku tak mengajak sang suami untuk menetap di Bali.

“Lo bawa anak-anak?,” tanya Melaney.

“Yes,” jawab Shanty.