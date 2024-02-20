Rihanna Garap Album Baru setelah 8 Tahun Vakum

LOS ANGELES - Rihanna dikabarkan tengah menggarap album baru. Hal itu dibocorkan oleh kekasihnya, rapper A$AP Rocky lewat sebuah video yang diunggahnya di Instagram, pada 19 Februari 2024.

Kabar itu diungkapkan bapak dua anak tersebut setelah seorang fans bertanya kapan Rihanna akan merilis album terbarunya. Cukup dapat dimaklumi mengingat, penyanyi 35 tahun tersebut terakhir merilis album ‘Anti’ pada 2016.

“Rihanna sedang menggarap album barunya,” ujar A$AP Rocky menjawab warganet tersebut dikutip dari Page Six, pada Selasa (20/2/2024).

Desember 2023, Rihanna mengklaim, banyak hal yang ingin dilakukannya sepanjang tahun ini, termasuk kemungkinan menggarap album baru. “Aku terbuka sekali untuk menggarap musik baru,” tuturnya menambahkan.

Lebih jauh, ibu dua anak itu mengatakan, akan mengeksplorasi, menemukan, dan menciptakan hal-hal baru dan berbeda dari musik yang dilakoninya selama ini. “Aku hanya ingin bersenang-senang dengan musik,” kata Rihanna.

‘Anti’ merupakan album studio kedelapan yang dirilis Rihanna di bawah label Roc Nation dan Westbury Road, pada 28 Januari 20216. Album itu merupakan karya perdananya setelah meninggalkan Def Jam Recordings, label yang menaunginya sejak debut pada 2005.*

